موعد إعادة مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 13.. وصراعات ليل مع عائلة طليقها 

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من تطورات في مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز بعد أن انفصال ليل عن زوجها خالد سليم، مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور، لذلك يرصد الموجز مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب وقنواتها الناقلة وأبرز أحداث الحلقة.

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب ومواعيد إعادة عرض العمل والقنوات الناقلة خلال التقرير التالي.



وتقابل حبيب

أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب



شهدت الحلقة 13 من مسلسل وتقابل حبيب تطورات درامية مشوقة، حيث لا تزال ليل.(ياسمين عبد العزيز) تواجه تبعات انفصالها عن زوجها بعد زواجه من غريمتها ريم (نيكول سابا)، التي لم تكتفي بأخذ مكانها في المنزل والحياة الزوجية، بل بدأت تتهمها زورًا بالحديث عنها والتدخل في حياتها.

واجه فارس (كريم فهمي) ليل بتلك الاتهامات، لكنها انفعلت بشدة، رافضة الظلم والافتراء عليها.

في الوقت نفسه، بدأت شقيقتها فرح (بسنت شوقي) مرحلة جديدة بعد تعيينها في شركة فارس، مما أثار خلافًا بينه وبين شقيقه يوسف (خالد سليم)، الذي طالب بإنهاء عملها، لكن فارس أصر على بقائها.

قررت ليل التركيز على حياتها المهنية من جديد، فعادت للعمل في مجال الديكور وبدأت تهتم بذاتها ومع ذلك، لم يخلو الأمر من تصعيد درامي، حيث شهدت الحلقة مواجهة حادة بينها وبين حماتها (أنوشكا)، التي اتهمتها بالتجسس على العائلة، بل وزعمت أنها تحاول دفع شقيقتها فرح للارتباط بفارس.

وكانت المفاجأة الكبرى عندما كشفت أمام الجميع أن فرح كانت على علاقة بفارس أثناء وجودها في ألمانيا، مما زاد التوتر وفتح بابًا جديدًا من الصراعات.



مسلسل وتقابل حبيب

مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا



قائمة أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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