مسلسل أهل الخطايا ورؤوف عبد العزيز يناقش بر وعقوق الوالدين في العمل

استعرض المخرج رؤوف عبد العزيز أهم القضايا الإنسانية والواقعية في المجتمع، وهي علاقة الأبناء والآباء وخاصة الأم، حيث سلطت الحلقة 13 من مسلسل"أهل الخطايا"، الضوء هذا الموضوع وإلقاء الضوء على النقيضين في العلاقة ما بين "البر والعقوق" للآباء، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

وشهدت الحلقة الـ13 إبراز هذا الأمر، من خلال مشهد ضرب رامي لوالدته هاجر أبو زيد "هنادي عبد الخالق"، بسبب اكتشافها تعاطيه المواد المخدرة، ومحاولتها منعه، ولكنها تعدي عليها بالضرب، على النقيض تماما نرى نجل إلهامي أبو زيد "محمد ثروت"، قرر بيع كليته من أجل إنقاذ والدته من الموت، وإجراء علمية لها تتطلب الكثير من المال، فيقرر ابنها بيع كليته من اجل انقاذها، ولكنه توفى اثناء اجراء عمليه استئصال كليته ، وبيعها لشخص آخر دفع له الكثير من أجل حتي يجري عملية والدته، في مشاهد تدمي لها القلوب.

وبذلك عبر كاميرا رؤوف عبد العزيز عن واقعية المجتمع، بمشاهد مستوحاة من الواقع، أبكت المشاهد وتأثر بها، ليؤكد إرتباطه بالمدرسة الواقعية فى الدراما، وتأثره بنبض الجمهور، حيث قدم صورة مبهرة ومعبرة وحقيقية، وكادراته دائما تتسم بالعمق، وتعبر عن الأحداث حيث يوظفها جيدًا فى كل مشهد، بما يتناسب مع حالة وانفعالات الممثل.



مسلسل "أهل الخطايا" يعكس هذا العمل الفلسفة التي يتبناها رؤوف في أعماله الفنية، التي تهدف إلى تقديم دراما حقيقية، تنبض بالحياة وتقترب من الواقع، مما يعزز من ارتباط المشاهد بالقصص التي يتم سردها، وفي هذا السياق، يواصل رؤوف تقديم دراما ليست فقط للتسلية، بل للتوعية والتأثير في المجتمع.



أبطال مسلسل أهل الخطايا





يشار إلي أن مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادى عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.

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