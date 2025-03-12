تفاصيل أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 12 ونيكول سابا تطرد ياسمين عبدالعزيز

شهدت الحلقة 12 من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا عددا من الأحداث القوية واشتعال الصراع بين "رقية العسكري – نيكول سابا" و"ليل الحسيني – ياسمين عبد العزيز.

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بدأت الحلقة بمشاجرة بين "رقية" و"فرح – بسنت شوقي" داخل الشركة بسبب سؤال رقية لفرح عن سبب تواجدها إلا أن "فارس – كريم فهمي" يتدخل ويقول إنها مديرة مكتبه، تدخل رقية مكتب يوسف وتهدده بإنهاء الأمر وطرد فرح وأن إصرار فارس على موقفه يعني أنه يتحداها شخصيا.

تذهب رقية إلى "إجلال – أنوشكا" وتتفق معها على طرد ليل من الفيلا التي تسكن فيها مع بناتها وأنها ستقيم فيها مع يوسف ويبدأ التخطيط الفعلي لطردها.

وفي مفاجأة غير سعيدة لليل وأثناء دخولها الفيلا تتفاجئ بوجود رقية فيها وتطلب رقية أن تترك الفيلا في الوقت الحالي قائلة "اطلعي برة بيتي" وتواصل تهديدها وتقول لليل "حقي هاخده حتة حتة" وبعد مشادة تطرد رقية ليل من الفيلا وبعد إصرار من ليل على عدم الخروج تضطر إلى الخروج في النهاية بعد أن يطلب منها فارس ذلك، تدخل رقية غرفة ليل وترمي أغراضها وتقول إنها استحوذت على سريرها في مشهد مليء بالتحدي.

ٲبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة مجموعة من النجوم على رأسهم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وانوشكا وصلاح عبد الله وبسنت شوقي وإنجي كيوان ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

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