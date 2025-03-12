مسلسل 80 باكو ومحمد الشرنوبي يشارك بأغنية إتداريت ضمن العمل

طرح النجم محمد الشرنوبي، أغنيته الجديدة، "إتداريت" على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، ضمن أحداث مسلسل "80 باكو"، الذي يعرض الأن في رمضان، الأغنية من كلمات وألحان خالد عصام، توزيع شرنوبي، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل .



شارك محمد الشرنوبي متابعيه عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" بصورة من بوستر أغنيته الجديدة "إتداريت"، وعلق على الصورة قائلاً: "اسمعوا أغنية إتداريت كاملة من مسلسل 80 باكو الساعة 8 على يوتيوب وكل المنصات".



مشاركة هدى المفتي في مسلسل 80 باكو

يذكر ان النجمة هدي المفتي تصدرت تريند موقع إكس خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد عرض الحلقة الـ11 من مسلسل 80 باكو، الذى يتناول قصة مجموعة، يحاولون بكل الطرق جمع 80 ألف جنيه، من أجل حل مشكلة يتعرضون لها، ويمرون مع تتابع الأحداث بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية، وتلعب هدى المفتي دور كوافيرة ضمن العمل.

يشارك في بطولة مسلسل "80 باكو": هدى المفتي، ورحمة أحمد، وانتصار، ودنيا سامي، وإنعام سالوسة، ومحمد لطفي، وخالد مختار، تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.

كلمات الاغنية

تقول كلمات"إتداريت":..



دنيا واللي داري بيها يفهمني والنبي

هي ماشية ترازي فيا ولا قلبي اللي غبي

هي يعني بتجري عادي ولا ماشية برتم هادي

ولا انا ازمة حياتي إنك يا دنيا بتلعبي

دنيا واللي داري بيها يفهمني والنبي

هي ماشية ترازي فيا ولا قلبي اللي غبي

هي يعني بتجري عادي ولا ماشية برتم هادي

ولا انا ازمة حياتي إنك يا دنيا بتلعبي

واتداريت

ماشي في ضل حيط

بالمقسوم رضيت

وأنتي يا دنيا مش سايباني

ليه كل ما أقول خلاص

واتدارى فى ناس

القى الدنيا تاني مش سايعاني

واتداريت

ماشي في ضل حيط

بالمقسوم رضيت

وأنتي يا دنيا مش سايباني

ليه كل ما أقول خلاص

واتدارى فى ناس

القى الدنيا تاني مش سايعاني

واتداريت.

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