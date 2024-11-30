فن الموجز.. الحالة الصحية لـ مي عز الدين وجدل هاجر الشرنوبي وأزمة حمو بيكا

في نشرة فن الموجز نستعرض الأحداث الفنية المثيرة والقصص الطريفة والتي لا تتوقف عن جذب انتباه الجمهور، من كواليس الأفلام الجديدة إلى الشائعات المثيرة للجدل، وصولًا إلى الأزمات الشخصية التي يمر بها النجوم، تجد كل ما يهمك في نشرة فن الموجز،

اليوم نستعرض معكم تفاصيل كواليس فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" الذي أثار جدلًا بظهور نجل أصالة في فيديو طريف، وردود أفعال مؤدي المهرجانات حمو بيكا على شائعات أثارت بلبلة، إلى جانب أزمة الفنانة مي عز الدين النفسية بعد فقدان والدتها، وحقيقة الوعكة الصحية التي أصابت الفنانة زينة، ولا نغفل الجدل الذي أثارته الفنانة هاجر الشرنوبي بصورتها مع نجلها، والتي قسمت آراء الجمهور بين مؤيد ومعارض، والتفاصيل كاملة ينشرها الموجز لكم في تقرير شامل يرصد أبرز المستجدات بعالم الفن.

نشرة فن الموجز: تفاصيل جديدة حول أبرز أخبار الفن والمشاهير

أعلن صُنّاع فيلم "الحريفة 2 الريمونتادا" الانتهاء من التحضيرات النهائية تمهيدًا لعرضه يوم 4 ديسمبر المقبل بجميع دور العرض المصرية، على أن يبدأ عرضه في الدول العربية يوم 5 ديسمبر.



في إطار كواليس العمل، نشر مؤدي المهرجانات كزبرة فيديو طريف يجمعه بخالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، ظهر فيه الذهبي مرتديًا حجابًا كنوع من الدعابة لتوضيح الشبه بينه وبين والدته. أثار الفيديو جدلًا وضحكات بين المتابعين.

نشرة فن الموجز: حمو بيكا يرد على الشائعات ويوضح الحقائق

تصدر مؤدي المهرجانات حمو بيكا الترند بعد تداول صورة له مع راقصة، وزعمت الشائعات تعاطفه مع ظروف عمل الراقصات قائلاً: "بترقص في عز البرد".

نشر بيكا بثًا مباشرًا عبر "فيسبوك" نافيًا هذه التصريحات، قائلاً: "أنا ماليش في الكلام دا.. أنا من البيت للشغل ومن الشغل للبيت"، كما توعد بتقديم بلاغات ضد المنشورات المثيرة للفتنة.



على صعيد آخر، طرح بيكا أغنية جديدة بعنوان "أنا بيكا وهرمي الفتيلة"، لكنها حققت نسبة مشاهدات متواضعة بلغت 19 ألف مشاهدة فقط خلال يوم واحد.

نشرة فن الموجز: وفاة والدة مي عز الدين وتصاعد الحزن

تعيش الفنانة مي عز الدين فترة صعبة بعد وفاة والدتها إثر معاناة طويلة مع المرض، مما تسبب لها في انهيار عصبي وفقدان النطق مؤقتًا.



كانت والدة مي تعاني من مشاكل صحية أبرزها الفشل الكلوي، واضطرت مي للبقاء بجانبها خلال أسابيعها الأخيرة، ورغم حبها الشديد لوالدتها، فضّلت مي العزلة ورفضت إقامة عزاء.



كانت العلاقة بين مي ووالدتها استثنائية، حيث وصفتها مي في لقاء سابق بـ"كل حاجة في حياتي". وتلقى مي دعمًا من زملائها أبرزهم تامر حسني.

نشرة فن الموجز: زينة تتعرض لوعكة صحية وتنقل إلى المستشفى

نشرت الفنانة زينة صورة عبر حسابها على "إنستجرام" تُظهر يدها متصلة بالكانولا، مُعلقة بـ"الحمد لله"، دون الكشف عن طبيعة الأزمة الصحية، أثارت الصورة تساؤلات بين متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

نشرة فن الموجز: هاجر الشرنوبي تثير الجدل بصورتها مع نجلها

احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي بعيد ميلاد نجلها يوسف الذي أتم 13 عامًا، لكنها أثارت الجدل بنشر صورة تُقبله فيها على فمه، ما دفع بعض المتابعين لانتقادها بشدة ووصفها بنشر "الفسق".

ردت هاجر بقوة عبر حسابها بـ"فيسبوك"، ووصفت منتقديها بـ"المرضى"، مستشهدة بآية قرآنية: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا".

نشرة فن الموجز: تضارب الآراء حول تصرف هاجر الشرنوبي

انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن الصورة طبيعية ومعارض يرى أنها تتعارض مع تقاليد المجتمع الشرقي، وصف المؤيدون منتقدي الصورة بأنهم أصحاب "قلوب سوداء"، بينما طالب المعارضون بالحفاظ على خصوصيتها مع نجلها، وكل هذه التفاصيل موجودة علي موقع الموجز

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