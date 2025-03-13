موعد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب.. الحلقة 12 وملخص الأحداث

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من تطورات في مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور، لذلك يرصد الموجز مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب وقنواتها الناقلة وأبرز أحداث الحلقة.

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب ومواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب خلال التقرير التالي.



مسلسل وتقابل حبيب

أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل وتقابل حبيب

في تطور مثير للأحداث، نجحت نيكول سابا في تنفيذ خطتها بعدما تمكنت من إقناع الجميع بطرد ياسمين عبد العزيز وبناتها من بيتهم، ليتم نقلهم إلى مكان صغير داخل المنزل يُعرف بـ"الاستراحة".

بعدما استولت نيكول على منزل "ليل" الذي كانت تسكن فيه ياسمين عبد العزيز، وجدت الأخيرة نفسها في موقف صعب، لكنها لم تكن وحدها، إذ كان كريم فهمي بجوارها، يقدم لها الدعم والمساندة في أزمتها.



مسلسل وتقابل حبيب

الحلقة شهدت العديد من المشاحنات والصراعات، حيث بدا واضحًا أن المواجهة بين الشخصيات ستزداد تعقيدًا، خاصة مع محاولات ياسمين عبد العزيز استعادة حقوقها في ظل هيمنة نيكول سابا على الأمور.



مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا

قائمة أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب، حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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