تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 11.. نيكول سابا تهدد ياسمين عبد العزيز

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا تصاعدا ملحوظا في الأحداث حيث تضمنت الحلقة مجموعة من الأحداث المثيرة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

ٲحداث الحلقة :

بدأت الحلقة بتوجيه نيكول سابا "رقية العسكري" سيلا من السباب لياسمين عبد العزيز "ليل الحسيني" وهددتها بأن حياتها ستكون سوداء على يديها خلال الفترة القادمة بعد أن أهانتها في منزلها قبل ذلك وتحدث مشاجرة بينهما ويتدخل "يوسف وفارس" لفض الاشتباك وسط حالة من القلق في منزل أبو العزم بالكام

تهدد "رقية" يوسف بأن الفترة القادمة ستنتقم من "ليل" حتى تعيد حقها من جديد وذلك حين حاول "يوسف" معرفة ما حدث بينها في فيلا أبو العزم وتخبره إن لم يكن لديه رد فعل تجاه ما حدث سيكون رد فعلها قوي للغاية لدرجة أن عائلة أبو العزم نفسها ستكون غير قادرة على مواجته.

تتحدث رقية مع كاريمان عن أنها تريد من فارس أن يعتذر بسبب انحيازه لليل وتهدد بالانتقام منه إن كان في صفها بالفعل وتخبر "كاريمان" أنها ستهديها طفارس" على طبق من ذهب وستعرف كل التفاصيل عن حياته من خلال تجنيد السكرتيرة الخاصة به.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا ومحمود ياسين وإنجي كيوان ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

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