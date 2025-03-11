تفاصيل أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10..رقية العسكري تدخل عائلة أبو العزم

عرضت منذ قليل الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب من بطولة ياسمين عبد العزيز، وشهدت الحلقة قيام رقية العسكري بدخول عائلة أبو العزم وكانت تريد التحدث مع ليل ولكن رفضة التحدث معها.

ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب الذي يعرض في رمضان 2025.

ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب، بمفاجأة ليل إلى فارس، حيث حضرت إلى حفل ابنه آدم لتكون في محل والدته الراحلة، والقائمين على الحفل طلبوا من أمهات الأطفال الصعود على خشبة المسرح لالتقاط صورة مع الأبناء، وتعود ليل وفارس إلى الفيلا،إجلال وتشاهدهما معاً يبدو عليها ملامح الغضب خاصة أنها تكن لها كراهية كبيرة.

وكما دخول رقية العسكري عائلة أبوالعزم بشكل رسمي وتواجدت في فيلا في لقاء عائلي وأعلن أبوالعزم عن أنها ستتواجد في الشركة بشكل رسمي بنسبة 33% وأن الوضع الجديد يتطلب ذلك.



وبعدما وجدت رقية ليل منكسرة في لقاء التعارف تطلب من يوسف أن تتحدث معها بشكل من أشكال التعاطف وتقول له إنها تريد الحديث معها لإخبارها أنها ليست السبب في ما حدث وبعد رفض يوسف تتوجه لليل وتتحدث معها لكن ليل ترفض ذلك وتوجه لها الضربة.





مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

ويعرض مسلسل وتقابل حبيب بطوبة ياسمين عبد العزيز خلال شهر رمضان 2025 علي شاشة قناة Dmc دراما في تمام الساعة 6:00 مساء والإعادة الساعة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً.

وكما يعرض مسلسل وتقابل حبيب أيضا على شاشة قناة Dmc في تمام الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحا و1:30 مساء.





قائمة أبطال مسلسل وتقابل حبيب



ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. ​​







قصة مسلسل وتقابل حبيب

ومسلسل وتقابل حبيب يدور حول ياسمين عبد العزيز التي تقدم دور سيدة ثرية اسمها ليل الحسيني، حيث تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى، لذلك تطلب الطلاق منه، وبعدها تعيش قصة حب معقدة تعيد تشكيل حياتها، لكنها تجد نفسها في صراعات عاطفية، وكما تكتشف مفأجات عن عائلة طليقها، مما يضعها في مواجهة تحديات صعبة.



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