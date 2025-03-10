تفاصيل أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة التاسعة

حقق مسلسل «وتقابل حبيب» خلال الحلقات السابقة نجاحا كبيرا وتصدر المسلسل مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد مشاهد نيكول سابا مع ياسمين عبد العزيز والشد والجذب المتواصل، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل .

وفي إطار من المداعبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت نيكول سابا منشورا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت "المرأة القوية تحب بكل قلبها، لكنها لا تسمح لأحد بأن يكسرها" بعد طرح أغنية «الحب عيبنا» لرامي صبري ضمن أحداث العمل.

وردت ياسمين عبد العزيز على منشور نيكول وكتبت، "حقي هاخده بكرة" لتعود نيكول من جديد وترد عليها وكتبت، "كيد الضرارير.. كان مالنا ماكنا حبايب في تمن دسته أشرار".

ابطال المسلسل

مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والنجمة نيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وأنوشكا وبسنت شوقي ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.

احداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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