اعرف موعد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب.. الحلقة التاسعة وملخص الأحداث 

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من تطورات مثيرة في مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز بعد أن طلبت الطلاق من زوجها خالد سليم، مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور، لذلك يرصد الموجز مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب وقنواتها الناقلة وأبرز أحداث الحلقة التاسعة.

يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب ومواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب خلال التقرير التالي.



مسلسل وتقابل حبيب

أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب أحداثًا درامية قوية، حيث وجدت "ليل" (ياسمين عبد العزيز) نفسها أمام قرار صعب بعدما واجهها "خالد" (خالد سليم) بشرط قاسي للبقاء مع بناتها، وهو أن تعيش معهن في منزله، وإلا ستُحرم منهن، وبعد تفكير، وافقت "ليل" على هذا الشرط وانتقلت للعيش معهن.

على الجانب الآخر، لم تستطع "نيكول سابا"، الزوجة الثانية لخالد سليم، إخفاء فرحتها بعد أن نجح في طلاق زوجته السابقة، معتقدة أن الأمور أصبحت في صالحها بالكامل.

مسلسل وتقابل حبيب

وفي تطور آخر، وقفت "ليل" إلى جانب "فارس" (كريم فهمي) لمساندته في تربية ابنه بعد وفاة والدته (ندى موسى)، حيث حاولت مساعدته على تجاوز هذه المحنة الصعبة والتأقلم مع مسؤوليات الأبوة.

اختُتمت الحلقة بمشهد مؤثر خلال حفل ابن "فارس"، حيث شعر بالحزن لوجود ابنه الوحيد دون والدته، وبينما كان يجلس في الحفل، نظر بجواره ليجد "ليل" (ياسمين عبد العزيز) تقف إلى جانبه، مما فتح بابًا جديدًا لمفاجآت قادمة في الأحداث.

مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا



أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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