موعد إعادة مسلسل وتقابل حبيب الحلقة العاشرة.. ومواجهة حاسمة بين رقية وليل

شهدت أحداث الحلقة العاشرة من تطورات في مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز بعد أن انفصال ليل عن زوجها خالد سليم، مما أثارت الأحداث تشويق الجمهور، لذلك يرصد الموجز مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب وقنواتها الناقلة وأبرز أحداث الحلقة العاشرة.

يرصد الموجز، ملخص أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب ومواعيد إعادة عرض العمل والقنوات الناقلة خلال التقرير التالي.



مسلسل وتقابل حبيب

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب

فاجأت ياسمين عبد العزيز (ليل) كريم فهمي بحضورها حفلة المدرسة الخاصة بابنه، في لفتة إنسانية حتى لا يشعر الطفل باليتم، هذا الموقف أدى إلى تقارب ملحوظ بينهما، وهو ما لم يمر دون أن تلاحظه أنوشكا، والدة طليق ليل، التي سارعت بتحذير ابنها من هذه العلاقة المتنامية.

مسلسل وتقابل حبيب

شهدت الحلقة مواجهة حادة بين شقيقة ليل (ياسمين عبد العزيز) وشقيقة رقية (نيكول سابا)، حيث اتهمت شقيقة ليل بأن رقية السبب وراء طلاق ليل بعد أن خطفت زوج شقيقتها وتزوجته، هذه المواجهة أشعلت أجواء الحلقة.

مسلسل وتقابل حبيب

على صعيد آخر، أعلن شقيق كريم فهمي وخالد سليم خطبته، ودعوا ليل لحضور الحفل، وأثناء الحفل، شعرت نيكول سابا بالندم بعد أن تخيلت نفسها مكان ليل، مما دفعها إلى محاولة التحدث معها لكن المفاجأة كانت عندما تحدثت مع "ليل" ياسمين عبد العزيز، قامت الأخيرة بصفعها بشدة، في لحظة درامية مشحونة بالتوتر والانفعالات.

الحلقة العاشرة حملت العديد من المفاجآت والمواجهات الحادة، مما يمهد لمزيد من التطورات المشوقة في الحلقات القادمة.



مواعيد إعادة عرض مسلسل وتقابل حبيب

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب عبر قنوات DMC وDMC دراما وفق الجدول التالي:

عرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC:

• العرض الأول: الساعة 8:30 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

• قناة DMC دراما:

• العرض الأول: الساعة 6:00 مساءً

• الإعادة الأولى: الساعة 4:30 صباحًا

• الإعادة الثانية: الساعة 9:30 صباحًا

مسلسل وتقابل حبيب

قائمة أبطال مسلسل وتقابل حبيب

ويشارك في مسلسل وتقابل حبيب، نخبة من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، إيمان السيد، بدرية طلبة، إنجي كيوان، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

المفاجأة الكبرى أن جميع أفراد عائلته كانوا على علم بهذه الزيجة، بينما كانت "ليل" آخر من يعلم، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تقلب حياتها رأسًا على عقب.

في ظل هذه الأحداث، تبدأ رحلة جديدة في حياتها بحثًا عن السعادة والكرامة، لكن سرعان ما تجد نفسها عالقة في صراعات معقدة لم تكن تتوقعها، مما يجعلها تواجه اختبارات صعبة قد تغير شخصيتها بالكامل.

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