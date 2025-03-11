موعد إعادة عرض مسلسل 80 باكو الحلقة الثانية عشر

يترقب المشاهدين موعد إعادة عرض الحلقة 12 من مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي وملخص أحداث الحلقة 11، من أبرز الأعمال الدرامية التي يتبعها المشاهدين.

ويستعرض لكم موقع الموجز مواعيد إعادة عرض الحلقة 12 من مسلسل 80 باكو وتفاصيل أحداث الحلقة 11 من مسلسل 80 باكو.



ملخص الحلقة 10 من مسلسل 80 باكو

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل 80 باكو، تعرض بوسي لحالة من الحزن، بعدما يكشف لها مختار أنه قام باستثمار أموالها الخاصة مع شخص يُدعى المأنتخ، حيث تقرر الذهاب إلى عملها في كوافير لولا.

وكما تخرج بوسي برفقة فاتن لتجهيز إحدى العرائس، التي تعاني من أزمة نفسية منذ الطفولة نتيجة بشرتها السمراء، وتطلب منها تفتيح بشرتها 4 درجات لإرضاء حماتها، حيث تحاول بوسي مساعدتها بتجميلها على طبيعتها دون تفتيح بشرتها، الأمر الذي يوافق عليه خطيبها، ويقرر الزواج منها.

وكما تشعل فاتن النار في ملابس بوسي، بسبب غيرتها من حصولها على أموال في الأوردر الأخير لها، لتوضح لها الأخيرة أنها لم تساعدها، لتقرر بوسي ترك عملها في كوافير لولا.



موعد عرض مسلسل 80 باكو



ويعرض مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي، على قناة MBC مصر الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، وكما يعرض على منصة شاهد.



قنوات عرض مسلسل 80 باكو

ويعرض مسلسل 80 باكو من بطولة هدى المفتي، خلال شهر رمضان 2025 على عدد قنوات حيث يعرض على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، قناة MBC مصر 2، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد خلال شهر رمضان 2025. ​​

قائمة أبطال مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، من بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد، محمد لطفي، انتصار، ومحمود يسري، عارفة عبد الرسول، دنيا سامي، والمسلسل من تأليف غادة عبد العال، ومن إخراج كوثر يونس، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.





قصة مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، تدور أحداثه في إيطار الكوميديا، حيث تجتمع بطلات العمل داخل بيئة واحدة، لينطلقن في مغامرة لا تخلو من المفارقات الكوميدية، وتمر بوسي بضائقة مالية ويتوجب عليها توفير مبلغ 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، حينها تقرر صاحبة الصالون مساعدتها لتعمل مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، حيث تنفتح على عالم آخر لم تشهده من قبل، بينما يحاول خطيبها مساعدتها على إكمال المبلغ المطلوب.

عدد حلقات مسلسل 80 باكو

وينتمي مسلسل 80 باكو إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث يستمر عرض أحداث العمل على مدار الـ15 حلقة فقط.

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