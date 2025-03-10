موعد إعادة عرض الحلقة 11 من مسلسل 80 باكو وتفاصيل أحداث الحلقة 10

بعد عرض الحلقة 10 من مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي يبحث المشاهدين عن موعد عرض الحلقة 11، حيث مسلسل 80 باكو من أبرز المسلسلات الرمضانية التي يتبعها جمهور عشاق الأعمال الدرامية.





ويستعرض لكم موقع الموجز مواعيد عرض الحلقة 11 من مسلسل 80 باكو وتفاصيل أحداث الحلقة 10 من مسلسل 80 باكو.



موعد عرض مسلسل 80 باكو



ومن المقرر عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي، اليوم على قناة MBC مصر الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، وكما يعرض على منصة شاهد.



قنوات عرض مسلسل 80 باكو

ومن المقرر عرض مسلسل 80 باكو من بطولة هدى المفتي، خلال شهر رمضان 2025 على عدد قنوات حيث يعرض على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، قناة MBC مصر 2، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد خلال شهر رمضان 2025. ​​

ملخص الحلقة 10 من مسلسل 80 باكو

شهدت الحلقة 10 في مسلسل 80 باكو بداية الأزمة عندما دخلت بوسي في مشادة عنيفة مع زميلتها فاتن داخل الكوافير، والتي انتهت بانتقام الأخيرة منها بطريقة خطيرة وأشعلت النار فيها، مما أجبر بوسي على ترك العمل، بعدما أدركت أنها لم تعد في أمان داخل الكوافير الذي كان مصدر رزقها الوحيد.



وبعدها لم تجد بوسي ملجأً سوى مختار، حيث ظنت أنه الوحيد الذي سيحتويها في لحظة ضعفها، حيث تجد الأمان معه بعيداً عن استغلال عمها وزوجته، ولكن مختار لم يخذلها فقط، بل ضاعف أزمتها بعدما استثمر أموالها مع محتال، لتخسر كل شيء، ويتركها تواجه وحدها خيبة الأمل، وكما فسخ خطوبتهما.



قائمة أبطال مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، من بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد، محمد لطفي، انتصار، ومحمود يسري، عارفة عبد الرسول، دنيا سامي، والمسلسل من تأليف غادة عبد العال، ومن إخراج كوثر يونس، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.





قصة مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، تدور أحداثه في إيطار الكوميديا، حيث تجتمع بطلات العمل داخل بيئة واحدة، لينطلقن في مغامرة لا تخلو من المفارقات الكوميدية، وتمر بوسي بضائقة مالية ويتوجب عليها توفير مبلغ 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، حينها تقرر صاحبة الصالون مساعدتها لتعمل مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، حيث تنفتح على عالم آخر لم تشهده من قبل، بينما يحاول خطيبها مساعدتها على إكمال المبلغ المطلوب.

عدد حلقات مسلسل 80 باكو

وينتمي مسلسل 80 باكو إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث يستمر عرض أحداث العمل على مدار الـ15 حلقة فقط.



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