موعد إعادة مسلسل 80 باكو.. وتفاصيل أحداث الحلقة التاسعة

موعد إعادة مسلسل 80 باكو.. من أبرز المسلسلات الرمضانية التي يتبعها جمهور عشاق الأعمال الدرامية، وكما يبحث الكثير عن مواعيد عرض الحلقة العاشرة.

ويستعرض لكم موقع الموجز مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل 80 باكو وتفاصيل أحداث الحلقة 9 من مسلسل 80 باكو.



موعد إعادة مسلسل 80 باكو

ومن المقرر عرض الحلقة العاشرة من مسلسل 80 باكو بطولة هدى المفتي، اليوم على قناة MBC مصر الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، وكما يعرض على منصة شاهد.



قنوات عرض مسلسل 80 باكو

ومن المقرر عرض مسلسل 80 باكو من بطولة هدى المفتي، خلال شهر رمضان 2025 على عدد قنوات حيث يعرض على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، قناة MBC مصر 2، بالإضافة إلى عرضه على منصة شاهد خلال شهر رمضان 2025. ​​

ملخص الحلقة التاسعة من مسلسل 80 باكو



وشهدت الحلقة 9 من مسلسل 80 باكو، نشوب خناقة كبيرة بين زبائن محل لولا مما أدت إلى تكسير المحل، وكما سافرت لولا إلى السعودية لأداء العمرة، وذهبت بوسي إلى والدة خطيبها مختار حتى ترضيها ولكن قامت بدعوة جيرانها وجعلتها تقوم بعمل بعض الإجراءات التجميلية لهم.

واكتشفت بوسي إن خطيبها مختار قام بإيداع أموالها عند أحد الأشخاص من أجل استثمارها، مما جعلها تغضب وتدخل في خلاف شديد معها وتطالبه بمالها الذي تصرف به بدون عملها، ولكن اكتشف صديق مختار أن الشخص الذي تركوا له الأموال لاستثمارها قد نصب عليهم. ولا يعرفون كيف يخبروا بوسي بأن مالها قد ضاع.



قائمة أبطال مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، من بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد، محمد لطفي، انتصار، ومحمود يسري، عارفة عبد الرسول، دنيا سامي، والمسلسل من تأليف غادة عبد العال، ومن إخراج كوثر يونس، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.



قصة مسلسل 80 باكو

ومسلسل 80 باكو، تدور أحداثه في إيطار الكوميديا، حيث تجتمع بطلات العمل داخل بيئة واحدة، لينطلقن في مغامرة لا تخلو من المفارقات الكوميدية، وتمر بوسي بضائقة مالية ويتوجب عليها توفير مبلغ 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، حينها تقرر صاحبة الصالون مساعدتها لتعمل مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، حيث تنفتح على عالم آخر لم تشهده من قبل، بينما يحاول خطيبها مساعدتها على إكمال المبلغ المطلوب.

عدد حلقات مسلسل 80 باكو

وينتمي مسلسل 80 باكو إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث يستمر عرض أحداث العمل على مدار الـ15 حلقة فقط.

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