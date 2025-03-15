تفاصيل أحداث مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 14.. استقالة كريم فهمي

عرضت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وعدد من النجوم، وشهدت أحداث الحلقة مزيدا من الصراعات داخل عائلة أبو العزم بسبب رقية العسكري، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.



شهدت الحلقة الجديدة من مسلسل وتقابل حبيب ضغط "رقية _ نيكول سابا" على "يوسف_ خالد سليم" من أجل ان يطرد شقيقه "فارس_ كريم فهمي" مديرة مكتبه الجديدة "فرح _ بسنت شوقي" نكاية في "ليل" ومن أجل عدم وجود تكتل في العائلة يجمع بين ليل وفارس وفرح وتطلبرقية من يوسف أن يقترب شقيقه فارس من شقيقتها كاريمان العسكري.

تزيد رقية من نفوذها في شركة أبو العزم وتطلب من يوسف أن يترك فارس الشركة لأنها باعتبارها شريكة في الشركة تريد الاطمئنان على العاملين في الشركة.



تخبر رقية يوسف بأنها ستسافر إلى لندن في رحلة عمل ومن أجل استقدام ابنها كريم للعيش معهما في المنزل وبين أسرته.

ابطال المسلسل



وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وانوشكا وصلاح عبد الله ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

احداث العمل

قصة مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل حول "ليل الحسيني"، السيدة التي تعيش حياة مستقرة مع زوجها رجل الأعمال الناجح "يوسف أبو العزم"، لكن هذه الحياة الهادئة تنهار فجأة عندما تكتشف أنه متزوج سرًا من امرأة أخرى تدعى "رقية العسكري".

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