موعد عرض مسلسل الأميرة الحلقة الأخيرة.. أحداث مشوقة ونهاية غير متوقعة

موعد عرض مسلسل الأميرة الحلقة الأخيرة.. شهدت الحلقة 14 من مسلسل الأميرة "ضل حيطة" من بطولة ياسمين صبري الذي يعرض في النصف الأول من رمضان 2025 على قناة أبو ظبي، أحداث مشوقة بين زينب وطليقها أسامة.

ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 14 من مسلسل الأميرة "ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري.

موعد عرض مسلسل الأميرة الحلقة الأخيرة





ملخص الحلقة 14 من مسلسل الأميرة

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل الأميرة استكمل زينب بوضع خطة إنتاج برنامجها الجديد ضل حيطة، الذي ستتطرق فيه إلى المشاكل الأسرية والزوجية ونجحت زينب في أولى حلقات برنامجها وفي ذات الوقت يغضب أسامة من التطور التي يحصل في حياتها.

وكما نجحت نانسي بأن تجعل أسامة يتزوجها بشكل شرعي بدلًا من زواجهم العرفي، بعدما هددته بحرقه وحرق الفيلا إذا رفض طلبها، ويذهب أسامة إلى مقر القناة التي تعمل بها زينب ويرسل لها وكتب في الكرت إسم ابنهما سيف، لكنها تلقي الورد في القمامة،



وتتصل نانسي بزوجها أسامة، وتسأله عن سر تواجده في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تشتعل غضبن لأنه يهتم بطليقته ويحاول الوصول إليها بكل الطرق، وبعد المكالمة يكتشف أسامة أن نانسي، تخترق هاتفه وتتبعه، فيقوم بالذهاب إلى أهل طليقته زينب.



موعد عرض مسلسل الأميرة

ويعرض مسلسل الأميرة بطولة ياسمين صبري في النصف الأول من شهر رمضان 2025 على قناة أبو ظبي في تمام الساعة 11:00 مساءً، بتوقيت الإمارات والساعة 9:00 بتوقيت مصر والإعادة في تمام الساعة 3:00 بتوقيت الإمارات والساعة 1:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمسلسل الأميرة

ومن المقرر عرص مسلسل الأميرة ضل حيطة للفنانة ياسمين صبري في النصف الثاني من شهر رمضان 2025 حصريًا على قناة ON، كما تعرض قناة أبوظبي بعرضه المسلسل أيضا ولكن في النصف الأول من رمضان لأنه يتكون من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل الأميرة

ويشارك في مسلسل الأميرة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج مها سليم.



قصة مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد ياسمين صبري دور زوجة وربة منزل، اسمها زينب الأمير، وهي سيدة طموحة وتجد نفسها وسط صراعات متعددة أثناء سعيها لتحقيق أحلامها، تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والعاطفية، مما يجعلها في اختبار دائم لقدرتها على التكيف والتغلب على المصاعب.

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