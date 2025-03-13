تفاصيل أحداث مسلسل الأميرة وموعد عرض الحلقة 13

شهدت الحلقة 12 من مسلسل الأميرة "ظل حيطة" من بطولة ياسمين صبري الذي يعرض في النصف الأول من رمضان 2025 على قناة أبو ظبي، عرض هارون على زينب تعاونه معها للانتقام من أسامة.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 12 من مسلسل الأميرة "ظل حيطة" بطولة ياسمين صبري.









ملخص الحلقة 12 من مسلسل الأميرة

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل الأميرة جلسة بين هارون ومحاميه ليفكر معه في طريقة للتخلص من أسامة ولكن يدخل أسامة مكتبه فجأة ويفسد الجلسة ويحاول هارون ترضيته، وكما تكتشف نانسي أنها غير قادرة على الإنجاب وتخبر أمها بذلك، ولكنها تكذب على زوجها أسامة وتخبره أنها حامل، لكنه يعنفها بسبب خروجها بدون إذنه.

وتحدث مشادة بين أحمد وزوجته، بسبب ولدتها تنتهي بالطلاق، وحصلت زينب على معرفة معلومات أكثر حول طليقها أسامة، وتبحث مع صديقتها عن طريقة للانتقام من أسامة وإعادة ابنها لها، ويذهب لها هارون ليعرض عليها تعاونه معها للانتقام من أسامة، لكن زينب تشك فيه أنه ممطن يكون من طرف أسامة وتتركه.





موعد عرض مسلسل الأميرة

ويعرض مسلسل الأميرة بطولة ياسمين صبري في النصف الأول من شهر رمضان 2025 على قناة أبو ظبي في تمام الساعة 11:00 مساءً، بتوقيت الإمارات والساعة 9:00 بتوقيت مصر والإعادة في تمام الساعة 3:00 بتوقيت الإمارات والساعة 1:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمسلسل الأميرة

ومن المقرر عرص مسلسل الأميرة ضل حيطة للفنانة ياسمين صبري في النصف الثاني من شهر رمضان 2025 حصريًا على قناة ON، كما تعرض قناة أبوظبي بعرضه المسلسل أيضا ولكن في النصف الأول من رمضان لأنه يتكون من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل الأميرة

ويشارك في مسلسل الأميرة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج مها سليم.



قصة مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد ياسمين صبري دور زوجة وربة منزل، اسمها زينب الأمير، وهي سيدة طموحة وتجد نفسها وسط صراعات متعددة أثناء سعيها لتحقيق أحلامها، تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والعاطفية، مما يجعلها في اختبار دائم لقدرتها على التكيف والتغلب على المصاعب.

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