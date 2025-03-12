موعد عرض مسلسل الأميرة ظل حيطة في النصف الثاني من رمضان 2025

مسلسل الأميرة.. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعد مسلسل الأميرة "ظل حيطة" من بطولة ياسمين صبري من أبرز الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور بحماس.



ويرصد لكم موقع الموجز مواعيد مسلسل الأميرة "ظل حيطة" بطولة ياسمين صبري والقنوات الناقلة خلال النصف الثاني من رمضان 2025



موعد عرض مسلسل الأميرة على قناة ON

تستعد شاشات التلفزيون لعرض مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025، حيث يعرض مسلسل الأميرة من بطولة ياسمين صبري حصريا على شاشة قناة ON ابتدا من يوم الأحد 16 رمضان في تمام الساعة 11:00 مساء والإعادة في تمام الساعة 9:30 صباحا.





موعد عرض مسلسل الأميرة على قناة أبو ظبي

وكما يعرض مسلسل الأميرة بطولة ياسمين صبري في النصف الأول من شهر رمضان 2025 على قناة أبو ظبي في تمام الساعة 11:00 مساءً، بتوقيت الإمارات والساعة 9:00 بتوقيت مصر والإعادة في تمام الساعة 3:00 بتوقيت الإمارات والساعة 1:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمسلسل الأميرة

ويعرض مسلسل الأميرة ضل حيطة للفنانة ياسمين صبري في النصف الثاني من شهر رمضان 2025 حصريًا على قناة ON، وقناة ON دراما، كما تعرض قناة أبوظبي بعرضه المسلسل أيضا ولكن في النصف الأول من رمضان لأنه يتكون من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل الأميرة

ويشارك في مسلسل الأميرة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج مها سليم.



قصة مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد ياسمين صبري دور زوجة وربة منزل، اسمها زينب الأمير، وهي سيدة طموحة وتجد نفسها وسط صراعات متعددة أثناء سعيها لتحقيق أحلامها، تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والعاطفية، مما يجعلها في اختبار دائم لقدرتها على التكيف والتغلب على المصاعب.









عدد حلقات مسلسل الأميرة

وينتمي مسلسل الأميرة إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة حيث تدور الأحداث على مدار الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025، وتدور الأحداث في إطار دراما اجتماعي.



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