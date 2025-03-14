تفاصيل أحداث مسلسل الأميرة الحلقة 13.. لجوء زينب لدكتورة نفسية

شهدت الحلقة 13 من مسلسل الأميرة "ظل حيطة" من بطولة ياسمين صبري الذي يعرض في النصف الأول من رمضان 2025 على قناة أبو ظبي، لجوء زينب لدكتورة نفسية والتي جسدت دورها الفنانة رانيا فريد شوقي، حتى تكون قادرة في التعامل مع طليقها.



ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة 13 من مسلسل الأميرة "ظل حيطة" بطولة ياسمين صبري.









ملخص الحلقة 13 من مسلسل الأميرة

شهدت 13 من مسلسل الأميرة لجوء زينب التي تؤدي دورها ياسمين صبري، لدكتورة نفسية والتي جسدت دورها الفنانة رانيا فريد شوقي، حتى تكون قادرة في التعامل مع طليقها أسامة وشخصة الدكتورة حالة طليقها بأنه شخصية نرجسي، حيث نصحتها بكيفية التعامل مع الشخص النرجسي.



ونصحتها الدكتور تتجاهل طليقها وتبدأ ترجع لشغلها وتهتم بحياتها وشخصيتها وبالفعل نفذت زينب نصائح رانيا فريد شوقي، حيث تقرر أن تعود مجددًا إلى حياتها المهنية، وتبدأ في استعادة ذاتها وقوتها، وتعود للعمل وتبدأ رحلة البحث عن ابنها الذي قام أسامة بخطفه في وقت سابق، وهو ما جعل طليقها أسامة في حالة غضب.

وقامت زينب في بدأ تجهيز برنامجها الجديد التي اختارت له اسم ظل حيطة، وكما قام المحامي الخاص بها برفع دعوة على طليقها أسامة بضم أبنها.







موعد عرض مسلسل الأميرة

ويعرض مسلسل الأميرة بطولة ياسمين صبري في النصف الأول من شهر رمضان 2025 على قناة أبو ظبي في تمام الساعة 11:00 مساءً، بتوقيت الإمارات والساعة 9:00 بتوقيت مصر والإعادة في تمام الساعة 3:00 بتوقيت الإمارات والساعة 1:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمسلسل الأميرة

ومن المقرر عرص مسلسل الأميرة ضل حيطة للفنانة ياسمين صبري في النصف الثاني من شهر رمضان 2025 حصريًا على قناة ON، كما تعرض قناة أبوظبي بعرضه المسلسل أيضا ولكن في النصف الأول من رمضان لأنه يتكون من 15 حلقة فقط.

أبطال مسلسل الأميرة

ويشارك في مسلسل الأميرة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، نضال الشافعي، مها نصار، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج مها سليم.



قصة مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تجسد ياسمين صبري دور زوجة وربة منزل، اسمها زينب الأمير، وهي سيدة طموحة وتجد نفسها وسط صراعات متعددة أثناء سعيها لتحقيق أحلامها، تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والعاطفية، مما يجعلها في اختبار دائم لقدرتها على التكيف والتغلب على المصاعب.



إقرأ أيضا:

مسلسل منتهي الصلاحية وطرح البوستر الفردي لأبطال قبل عرضه في النصف الثاني

موعد عرض مسلسل النص والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2025