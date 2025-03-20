مسلسل عايشة الدور الحلقة الخامسة.. مكالمة غامضة تثير قلق دنيا سمير غانم

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، العمل المكون من 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي، ويضم العمل أغاني واستعراضات ويناقش الفروق بين الأجيال.



يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



مسلسل عايشة الدور

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عايشة الدور

بدأت الحلقة الخامسة بمكالمة مفاجئة من شخص مجهول يتحدث مع "عايشة" (دنيا سمير غانم)، ويبدو أنه يعرف سرّ تقمّصها لشخصية "فطيمة" الطالبة الجامعية، لكنه لم يفصح عن سبب اتصاله أو ما يريده منها، مما أثار قلقها وشكوكها.

في سياق آخر، اكتشفت عايشة أن أحد أساتذتها في الجامعة مسجّل في أحد تطبيقات التعارف، حيث عثرت عليه أثناء تصفحها لحساب صديقتها. لم تتردد في اختباره، فقامت بمراسلته وهي تخفي هويتها باستخدام فلتر للوجه، لتكشف عن نواياه الحقيقية لكن المفاجأة كانت في رد فعله، حيث تجاهلها تمامًا وقام بحظرها فورًا.

لم تتوقف عايشة عند هذا الحد، بل استمرت في مساعدة زملائها، حيث نجحت في حل مشكلة أحد أصدقائها مع والده، وتمكنت من إقناعه بإهدائه سيارة، مما جعله سعيدًا.

كما سعت جاهدة لمساندة زميل آخر يعاني من صدمة نفسية حادة بعد وفاة أعز أصدقائه، محاولةً إخراجه من أزمته.

على صعيد آخر، تمكنت عايشة من الحصول على دور البطولة في العرض المسرحي للجامعة، وهو ما لم يرق لزميلتها "أميرة أديب"، التي بدأت تخطط لأمر ما ضدها، مما ينذر بمواجهة قادمة بينهما.

في نهاية الحلقة، تلقت عايشة اتصالًا جديدًا من الشخص الغامض، وكان ذلك أثناء وجودها في الجامعة، شعرت بأنه يراقبها، فبدأت بالبحث عنه، حتى اكتشفت المفاجأة الصادمة: الشخص الذي يتصل بها ليس سوى أحد حراس الأمن في الجامعة! فماذا يريد منها؟ وما السر وراء اهتمامه بها؟ هذا ما ستكشفه الحلقات القادمة.



مسلسل عايشة الدور

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​



مسلسل عايشة الدور

مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل عايشة الدور على على قناة ON، العرض الأول في الساعة 6:05 مساءً أما الإعادة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا والإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

أما مواعيد العرض على قناة ON دراما، العرض الأول في الساعة 7:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:00 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:00 صباحًا، والإعادة الثالثة في الساعة 3:00 عصرًا

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصتي Watch It و Shahid، حيث يتاح للمشاهدة في أي وقت عبر الإنترنت.

قصة مسلسل عايشة الدور

تدور القصة حول امرأة مطلقة تقوم بدورها دنيا سمير غانم، تتحمل مسؤولية تربية طفلها وابنتها المراهقة بمفردها. وسط تحديات الحياة اليومية، تجد نفسها أمام فرصة غير متوقعة عندما تضطر لحضور الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي تعرضت لحادث يمنعها من استكمال دراستها. تعيش البطلة بين حياتها الواقعية كأم مسؤولة وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية.

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