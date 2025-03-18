مسلسل عايشة الدور الحلقة الثالثة.. دنيا سمير غانم تتحدى الأجيال الجديدة وتفاجئهم بالغناء

عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، العمل المكون من 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي، ويضم العمل أغاني واستعراضات ويناقش الفروق بين الأجيال.

يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



مسلسل عايشة الدور

أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل عايشة الدور

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل عايشة الدور، أحداث جديدة، حيث تواصل دنيا سمير غانم تمثيل دور فاطمة، ابنة أختها في الجامعة، حيث تتقمص شخصية طالبة بهدف إنقاذها من الفصل الدراسي وضياع السنة الدراسية، حيث تعيش فاطمة في الخارج وعلى الرغم من الفارق الكبير بين الأجيال، إلا أن "عايشة" تتأقلم سريعًا مع الحياة الجامعية، وتبدأ في التفاعل مع الطلاب.

وتنزل مع صديقتها المقربة التي تكشف لها سرًا كبيرًا، بينما تشتري ملابس جديدة تتناسب مع أجواء الجامعة.

مسلسل عايشة الدور

ومع مرور الوقت، تبدأ في تحقيق حلمها القديم بالتمثيل والغناء داخل الجامعة، حيث شاركت في سباق الطلاب وأدهشت الجميع بموهبتها.

لكن مع هذا النجاح، تبدأ "أميرة الديب"، زميلتها في الجامعة، في الشعور بالغيرة، إذ ترفض أن يكون هناك شخص أفضل منها أو أن يلفت الانتباه إليها أحد غيرها.

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​



مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل عايشة الدور على على قناة ON، العرض الأول في الساعة 6:05 مساءً أما الإعادة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا والإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

أما مواعيد العرض على قناة ON دراما، العرض الأول في الساعة 7:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:00 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:00 صباحًا، والإعادة الثالثة في الساعة 3:00 عصرًا

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصتي Watch It و Shahid، حيث يتاح للمشاهدة في أي وقت عبر الإنترنت.

مسلسل عايشة الدور

قصة مسلسل عايشة الدور

تدور القصة حول امرأة مطلقة تقوم بدورها دنيا سمير غانم، تتحمل مسؤولية تربية طفلها وابنتها المراهقة بمفردها وسط تحديات الحياة اليومية، تجد نفسها أمام فرصة غير متوقعة عندما تضطر لحضور الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي تعرضت لحادث يمنعها من استكمال دراستها حيث تعيش البطلة بين حياتها الواقعية كأم مسؤولة وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية.

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