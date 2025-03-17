مسلسل عايشة الدور الحلقة الثانية.. دنيا سمير غانم تتنكر في الجامعة وتقع في ورطة

عرضت الحلقة الثانية من مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، العمل المكون من 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي.

يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



مسلسل عايشة الدور

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل عايشة الدور

تواصل "عايشة" التي تجسدها الفنانة دنيا سمير غانم مغامراتها، حيث تقرر الذهاب إلى الجامعة بدلاً من فطيمة، ابنة أختها، حتى لا تضيع عليها السنة الدراسية، ولإخفاء هويتها، تعتمد على باروكة وتغيّر مظهرها تمامًا بارتداء ملابس شبابية، حتى لا يتعرف عليها أحد.

خلال المحاضرة، يلاحظ دكتور الجامعة وجودها ويحفظ اسمها، وخلال يومها الدراسي، تتعرف على زميل منطوي لا ينخرط مع باقي الطلاب، فتقرر مشاركته قصتها الحقيقية، ليكون أول من يعرف سرّها في الجامعة.

من ناحية أخرى، تخطط أميرة الديب وأصدقاؤها لمقلب في "عايشة"، حيث يدعونها إلى الغداء معهم، ثم ينسحبون فجأة، تاركينها بمفردها لمواجهة فاتورة الحساب، في موقف محرج لم تكن تتوقعه.

تستمر "عايشة" في مواجهة تحديات جديدة في الجامعة، فهل ستنجح في إكمال خطتها دون أن يُكشف أمرها؟ هذا ما ستكشفه الحلقات القادمة.



مسلسل عايشة الدور

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​



مواعيد عرض وإعادة مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل عايشة الدور على على قناة ON، العرض الأول في الساعة 6:05 مساءً أما الإعادة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا والإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

أما مواعيد العرض على قناة ON دراما، العرض الأول في الساعة 7:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:00 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:00 صباحًا، والإعادة الثالثة في الساعة 3:00 عصرًا

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصتي Watch It و Shahid، حيث يتاح للمشاهدة في أي وقت عبر الإنترنت.

ملخص أحداث مسلسل عايشة الدور

تدور القصة حول امرأة مطلقة تقوم بدورها دنيا سمير غانم، تتحمل مسؤولية تربية طفلها وابنتها المراهقة بمفردها.

وسط تحديات الحياة اليومية، تجد نفسها أمام فرصة غير متوقعة عندما تضطر لحضور الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي تعرضت لحادث يمنعها من استكمال دراستها.

تعيش البطلة بين حياتها الواقعية كأم مسؤولة وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية.

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