موعد إعادة عرض مسلسل عايشة الدرور الحلقة الأولى.. إليك تفاصيل الأحداث

موعد إعادة عرض مسلسل عايشة الدرور الحلقة الأولى.. يترقب جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية تفاصيل أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث شهدت الحلقة مواقف كوميدية وأجواء الأم مع أولادها.

موعد إعادة عرض مسلسل عايشة الدرور الحلقة الأولى

ويرصد لكم موقع الموجز ملخص الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور



وبدات الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور، بقامت دنيا سمير غانم في دور عايشة بمحاوله أكثر من مرة أن يستيقظ أولادها وهم عمر وكارما سريعا لارتداء ملابس المدرسة ولكنهما لم يسمعا كلامها لتنفعل عليهما وتعنفهما بصوت عالى.

وكما لم يتذكر أحد من أولادها يوم عيد ميلادها إلا البنك وأرسل رسالة لها، كما أرسل لها صاحب الشقة أن الإيجار سيزيد الشهر المقبل 20٪؜ لتطلب منه إرسال الرسالة إلى والد أولادها وليس لها لأنه التي يدفع.

وتصدم عايشة بطلب طليقها راشد التي يؤدي دوره عمر الشناوي بمقابلتها وإخبارها بقراره بالزواج مجددا ويطلب منها تمهيد الأمر لأولادهما، وكما وتذهب عايشة للجامعة مكان ابنة خالتها حتى تعطى الملف الخاص بيها وتأجل الحضور حتى لا تروح عليها الفصل الدراسي.

موعد عرض مسلسل عايشة الدور

وتعرض الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور ابتدأ من الليلة 15 مارس، حيث تعرض على قناة ON الساعة 6:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 1:30 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1:30 مساء، وكما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7:00 مساء والإعادة الأولى الساعة 3:00 صباحا والإعادة الثانية 9:00 صباحا.

قنوات عرض مسلسل عايشة الدور

ويعرض مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم على عدد قنوات، حيث يعرض حصريا على قناة ON وكما يعرض على قناة ON دراما.

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​

قصة مسلسل عايشة الدور



ومسلسل عايشة الدور تدور أحداثه حول دنيا سمير غانم التي تجسد شخصية اسمها عائشة، وهي امرأة مطلقة وأم لطفلين، ولكن القدر يجعلها تعود كطالبة جامعية، وذلك بعد قيامها بحل مكان ابنة شقيقتها التي تتعرض لحادث ويصبح اسمها فاطيمة السعاتي، حيث تفتح هذه الخطوة أمامها آفاقًا جديدة وتجارب عاطفية مختلفة.

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