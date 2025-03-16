مسلسل عايشة الدور الحلقة الأولى.. دنيا سمير غانم في صراع بين الطلاق وتحديات الأمومة

عرضت الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور بالأمس على الشاشة الفضائية والمنصات الرقمية، العمل مكون من 15 حلقة بطولة دنيا سمير غانم.



يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



مسلسل عايشة الدور

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور

انطلقت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور بظهور دنيا سمير غانم في دور "عايشة" أم لطفلين، تتحمل مسؤولية تربيتهم وحدها بعد طلاقها من عمر الشناوي.

ورغم انشغالها بحياتها المهنية، إلا أنها لم تتخلى عن أحلامها، حيث تمارس عملها في مشروع خاص.

في مشهد صادم، يظهر طليقها برفقة خطيبته الجديدة ليخبرها عن ارتباطه، دون أي اكتراث بمسؤولياته تجاه أطفاله، ما يزيد من الأعباء التي تتحملها دنيا بمفردها.

تحاول "عايشة" الحفاظ على توازن حياتها، فتذهب مع صديقتها لحضور مسرحية ابنها المدرسية، إلا أن الأجواء تتوتر عندما تدخل في مشادة مع بعض أولياء الأمور، مما يضعها في موقف صعب.

مشاهدة مسلسل عايشة الدور الحلقة الاولى

تتلقى "عايشة" اتصالًا من ابنة شقيقتها التي تعيش خارج البلاد، حيث تخبرها برغبتها في تغيير تخصصها الجامعي، ما يضعها في مأزق جديد.

في سياق آخر، يعيش والد "عايشة" في الشقة المقابلة، لكنه منشغل بحياته الخاصة، خاصة بعد زواجه الجديد من رحاب الجمل، في حين تستمر "عايشة" في محاولاتها تقليد الفنانين، وهو الجانب الطريف في شخصيتها.

تقرر دنيا الذهاب إلى الجامعة لمساعدة ابنة شقيقتها في تقديم أوراقها، لكنها تدخل محاضرة عن طريق الخطأ، مما يوقعها في موقف طريف، وعند محاولتها إنهاء الإجراءات، تُفاجأ بأنه لا يمكنها استكمال الطلب، حيث يجب على الطالبة الحضور بنفسها فتدعي "عايشة" أنها نفس الطالبة، وهنا تظهر أولى ملامح التغيير في شخصية دنيا داخل الأحداث.

الحلقة الأولى تمهّد لمجموعة من التحديات التي ستواجهها دنيا في رحلتها، بين المسؤوليات العائلية، والعمل، والمواقف الكوميدية التي تعكس طريقتها في التعامل مع الحياة.



مسلسل عايشة الدور

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​



مواعيد عرض وإعادة مسلسل عايشة الدور"

يعرض مسلسل عايشة الدور على على قناة ON، العرض الأول في الساعة 6:05 مساءً أما الإعادة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا والإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

أما مواعيد العرض على قناة ON دراما، العرض الأول في الساعة 7:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:00 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:00 صباحًا، والإعادة الثالثة في الساعة 3:00 عصرًا

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصتي Watch It و Shahid، حيث يتاح للمشاهدة في أي وقت عبر الإنترنت.

ملخص أحداث مسلسل عايشة الدور

تدور القصة حول امرأة مطلقة تقوم بدورها دنيا سمير غانم، تتحمل مسؤولية تربية طفلها وابنتها المراهقة بمفردها. وسط تحديات الحياة اليومية، تجد نفسها أمام فرصة غير متوقعة عندما تضطر لحضور الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي تعرضت لحادث يمنعها من استكمال دراستها. تعيش البطلة بين حياتها الواقعية كأم مسؤولة وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية.



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