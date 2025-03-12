موعد مسلسل عايشة الدور في النصف الثاني من رمضان 2025

مسلسل عايشة الدور... يترقب جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية موعد عرض مسلسل عايشة الدور المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025،حيث يعد مسلسل عايشة الدرور من أبرز الأعمال التي ينتظرها المشاهدين.



ويرصد لكم موقع الموجز مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور والقنوات الناقلة خلال عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025.

موعد عرض مسلسل عايشة الدور



أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم في النصف الثاني من رمضان 2025، حيث أعلنت قناة ON عرضها المسلسل حصريا بدأ من يوم الأحد 16 رمضان في تمام الساعة 7:15 مساء والإعادة 11:30 صباحا.

قنوات عرض مسلسل عايشة الدور





ومن المقرر عرض مسلسل عايشة الدور، خلال النصف الثاني من رمضان 2025 على عدة قنوات المتحدة حيث يعرض على شاشة قناة ON، وقناة ON دراما، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.



قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​

قصة مسلسل عايشة الدور



ومسلسل عايشة الدور تدور أحداثه حول دنيا سمير غانم التي تجسد شخصية اسمها عائشة، وهي امرأة مطلقة وأم لطفلين، ولكن القدر يجعلها تعود كطالبة جامعية، وذلك بعد قيامها بحل مكان ابنة شقيقتها التي تتعرض لحادث ويصبح اسمها فاطيمة السعاتي، حيث تفتح هذه الخطوة أمامها آفاقًا جديدة وتجارب عاطفية مختلفة.



برومو مسلسل عايشة الدور

وطرحت قناة المتحدة البرومو الرسمي لمسلسل عايشة الدور المقرر عرضه في رمضان 2025، حيث ظهرة فيه دنيا سمير غانم وهي تتقمص دورين، الدور الأول شخصية سيدة أم لطفلين تعيش حياة جادة والدور الثاني تجسد شخصية فتاة جامعية لتحل محل ابنته شقيقتها التي تعرضت لحادث، وكما ظهرة دنيا وهي تغني وتقدم الاستعرضات.



عدد حلقات مسلسل عايشة الدور

وينتمي مسلسل عايشة الدور إلي نوعية الأعمال الدرامية القصيرة، حيث يستمر عرضه على مدار الـ 15 حلقة في إيطار كوميدي، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025.

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