مواعيد مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. الغاوي وحسبة عمري وقهوة المحطة

شهد موسم دراما رمضان 2025 نجاحًا كبيرًا خلال النصف الأول من الشهر الكريم، حيث قدم العديد من الأعمال المتنوعة بين الكوميديا، الدراما، والأكشن. ومع بدء النصف الثاني، يستعد الجمهور لمجموعة جديدة من المسلسلات المكونة من 15 حلقة، التي تحمل قصصًا مشوقة وتضم نجومًا كبارًا. وفيما يلي مواعيد عرض أبرز المسلسلات، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

مسلسل الغاوي: أحمد مكي في مواجهة الأكشن والإثارة

يخوض النجم أحمد مكي تحديًا جديدًا بعيدًا عن شخصية "الكبير"، من خلال مسلسل "الغاوي" الذي ينتمي إلى نوعية الأكشن والإثارة. يشاركه البطولة كل من عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل.

موعد العرض: قناة ON الساعة 7:15 مساءً، الإعادة 11:30 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.



مسلسل حسبة عمري: روجينا تواجه الواقع بعد الطلاق

تقدم النجمة روجينا مسلسل "حسبة عمري" الذي يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، حيث تناقش قصة امرأة تحاول إعادة بناء حياتها بعد الطلاق. يشاركها البطولة عمرو عبد الجليل، علي الطيب، ومن تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.

موعد العرض: قناة DMC الساعة 9:45 مساءً، ويعرض في نفس التوقيت على Watch It.



مسلسل شباب امرأة: معالجة درامية جديدة لرواية كلاسيكية

تعود الفنانة غادة عبد الرازق بمسلسل "شباب امرأة" المستوحى من الرواية الشهيرة للكاتب أمين يوسف غراب، حيث يقدم رؤية درامية حديثة تسلط الضوء على الصراعات الاجتماعية في الأحياء الشعبية، بإخراج أحمد حسن.

موعد العرض: قناة ON الساعة 12:15 صباحًا، الإعادة 6:45 صباحًا، كما يعرض على CBC ومنصة Watch It.

مسلسل عايشة الدور: دنيا سمير غانم تعود للكوميديا

تعود النجمة دنيا سمير غانم للأدوار الكوميدية في مسلسل "عايشة الدور" بمشاركة نور محمود، أميرة أديب، وتأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

موعد العرض: قناة ON الساعة 6:30 مساءً، الإعادة 2:45 صباحًا و1:30 مساءً، وقناة ON دراما الساعة 7:30 مساءً مع إعادة في 3 صباحًا و9 صباحًا و3 عصرًا، إضافة إلى Watch It.



مسلسل ظلم المصطبة: إياد نصار وريهام عبد الغفور في دراما الريف

يعود إياد نصار وريهام عبد الغفور في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي يتناول الصراعات الاجتماعية في الريف المصري، خاصة بين القوانين الحديثة والعادات المتوارثة. يشارك في البطولة فتحي عبد الوهاب.

موعد العرض: قناة DMC الساعة 12:45 صباحًا، الإعادة 12 ظهرًا و6:15 صباحًا، وقناة الحياة الساعة 8:15 مساءً مع إعادة الساعة 1:15 مساءً، كما يعرض على Watch It.

مسلسل لام شمسية: أمينة خليل تناقش قضايا مجتمعية حساسة

يقدم مسلسل "لام شمسية" معالجة درامية لقضايا مثل العنف ضد الأطفال والتحرش، في إطار إنساني هادف. العمل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين.

موعد العرض: قناة DMC الساعة 7:15 مساءً بدءًا من 16 مارس 2025.



مسلسل قهوة المحطة: جريمة غامضة داخل محطة قطار

في أجواء من الإثارة والغموض، يدور مسلسل "قهوة المحطة" حول جريمة قتل داخل محطة قطار، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة أحمد غزي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، انتصار.

موعد العرض: قناة ON الساعة 8:30 مساءً، الإعادة 5:30 صباحًا و3:30 مساءً، قناة CBC الساعة 9:45 مساءً، مع إعادة 2:45 صباحًا و12:15 مساءً.



مسلسلات متنوعة لعشاق الدراما في رمضان

يستمر التنافس القوي بين نجوم الدراما المصرية في موسم رمضان 2025، حيث تتنوع الأعمال المقدمة بين الكوميديا، الإثارة، والدراما الاجتماعية، مما يجعل المشاهدين أمام خيارات متعددة تناسب جميع الأذواق.

