موعد عرض مسلسل الغاوي بطولة أحمد مكي والقنوات الناقلة في رمضان 2025

يشهد السباق الدرامي لشهر رمضان 2025 عودة الفنان أحمد مكي إلى الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل الغاوي، الذي يُعرض حصريًا على قناة ON، ويحمل العمل طابعًا دراميًا شعبيًا مشوّقًا، حيث يغوص في أعماق الأحياء القديمة ليقدم حكاية ممتعة مليئة بالتشويق والصراعات الإنسانية.

في إطار ذلك، يرصد الموجز تفاصيل مسلسل الغاوي ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية

مواعيد عرض مسلسل الغاوي

حرصت قناة ON على توفير أكثر من توقيت لمتابعة مسلسل الغاوي، حيث تُعرض الحلقات الجديدة يوميًا في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو الموعد الأساسي للعرض الأول، أما الإعادة، فستكون متاحة في اليوم التالي عند الساعة 11:30 صباحًا، ما يمنح المشاهدين فرصة إضافية لمتابعة الأحداث.

بالإضافة إلى قناة ON، سيتم عرض المسلسل أيضًا عبر قناة ON دراما، حيث يُذاع في تمام الساعة 7:30 مساءً.

ولتلبية احتياجات المشاهدين، ستتم إعادة الحلقات في الساعة 3:00 صباحًا، ثم مرة أخرى في الساعة 9:00 صباحًا، ما يتيح لهم خيارات متعددة لمتابعة المسلسل في الوقت المناسب لهم.

مسلسل الغاوي

أحداث مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي، حول شخصية "شمس العدوي"، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة وعُرف بماضيه الحافل بالمشاكل والبلطجة، لكنه يقرر تغيير مسار حياته والبحث عن طريق جديد، محاولًا التخلي عن ماضيه الإجرامي إلا أن القدر يضعه أمام موقف صعب حين يتعرض أحد أقرب أصدقائه للظلم، مما يجبره على اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيده إلى حياة العنف والصراع مرة أخرى.

أبطال مسلسل الغاوي

يضم مسلسل الغاوي، كوكبة من النجوم إلى جانب أحمد مكي، حيث تشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في البطولة النسائية، فيما يجسد الفنان عمرو عبدالجليل أحد الأدوار المحورية في القصة. كما يشارك كل من: أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، تامر شلتوت، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إنتاج شركة "سينرجي"، إخراج ماندو العدل.

كما يشهد العمل ظهورًا مميزًا للفنان كزبرة كضيف شرف، في مفاجأة للجمهور.



تردد قناة ON الناقلة لمسلسل الغاوي

لضمان متابعة المسلسل دون تقطيع، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة ON عبر القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

• التردد: 11861

• معدل الترميز: 27500

• الاستقطاب: عمودي

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مسلسل الغاوي

ترقب وجدل قبل عرض مسلسل الغاوي

منذ الإعلان عن مسلسل الغاوي، تصدرت أخباره محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجمهور عن حماسه لرؤية أحمد مكي في دور جديد بعيد عن الكوميديا، وهو ما يثير الفضول حول كيفية تقديمه لشخصية "شمس العدوي".

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