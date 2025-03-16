مسلسل إش إش الحلقة الـ15.."مختار" يكسب ثقة "رجب" من جديد بعد قرار زواجه السري

بدأت الحلقة الـ15 من مسلسل إش إش بمواجهة حادة بين "رجب الجريتلي" ماجد المصري و"إش إش" مي عمر، حيث سألها عن سبب لقائها بابن خالتها "نصة" عصام السقا، فأخبرته أنها طلبت منه الأموال التي كانت قد ادخرتها من عملها والتي قيمتها 10 آلاف جنيهاً لكي تنفق منها إذا احتاجت بسبب خجلها لطلب المال منه، ثم جعلها تطلع على الباسورد الخاص بخزنته لكي تلبي احتياجاتها.

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة الـ15

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة الـ15 أخبر "مختار" محمد الشرنوبي "رجب" بقرار زواجه سرًا من "لبنى ندى موسى" دون علم والدها "فرج" طارق النهري، هذا القرار جعل رجب يثق به من جديد، حيث وافق على عمله معه وأخذه معه للقاء التجار، كما كشف له أنه تزوج "إش إش" بعدما اكتشف مخططه هو ووالدته شادية للاستيلاء على أمواله أثناء حياته، فأخبره مختار أنه قال ذلك الكلام وهو في حالة سكر.

مسلسل إش إش

كما أتضح أن "بوشكاش" إدوارد هو الذي سرق أموال "إخلاص كابوريا" انتصار، كما أنه أرسل لزوجته "تيسير" دينا ورقة طلاقها بعد هروبه.





لجأ "عبد العاطي" إيهاب فهمي، شقيق "شادية"، لحيلة خبيثة لكي يضع يده على ممتلكات "رجب"، حيث قام بوضع ورقة إقرار تنازل بين أوراق عمله على أمل أن يوقّعها دون أن ينتبه، لكن رجب لم يقع في الفخ وطلب منه الاحتفاظ بالملف الذي أعطاه له لحين الاطلاع عليه، وبالفعل وضعه داخل خزنة منزل إش إش ليدرسها لاحقًا.

مسلسل إش إش

كما واصلت إش إش تنفيذ مخططاتها، حيث أحضرت عائلتها للإقامة معها في منزلها خلال سفر رجب.

اختُتمت الحلقة بمشهد مثير، وهو طلب رجب من عبد العاطي كشفًا بجميع مكالمات إش إش خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما أخبرت إش إش والدتها أن الأمور على وشك الانهيار، إذ سيكتشف رجب قريبًا أمر الظابط .

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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