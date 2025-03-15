مسلسل إش إش الحلقة 14.. إخلاص كابوريا تحصل على حقها من رجب الجريتلي

شهدت الحلقة 14 من مسلسل إش إش موقف متوتر حيث واجه "رجب الجريتلي" ماجد المصري كلًا من "إش إش" مي عمر و"مختار" محمد الشرنوبي، بعدما أثارت "شادية"هالة صدقي شكوكه بعدما أخبرته أنهما كانا على علاقة في السابق، فحاول رجب معرفة الحقيقة، لكن "مختار" نفى تمامًا وجود أي علاقة قديمة بينه وبين "إش إش"، فيما أكدت الأخيرة أن كلام "شادية" ليس سوى محاولة لإثارة الفتنة بينهما بدافع الغيرة بسبب زواجه عليها .

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 14

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 14، قام "فرج الجريتلي" طارق النهري بطرد "فاتن"، ابنة "شادية"، من منزله أمام ابنته "لبنى" ندى موسى، ثم أخبر "لبنى" أنه قرر أن يزوجها من ابن أحد أصدقائه دون استشارتها، وهذا الأمر دفعها تلجأ إلى شادية للحصول على نصيحة، فنصحتها الأخيرة بمجاراة والدها مؤقتًا حتى تتمكن من تنفيذ خطتها في الهروب من المنزل للزواج سرًا من "مختار".

مسلسل إش إش

في تطور آخر، علم "رجب الجريتلي" أن عائلة "إش إش" ما زالت تعمل في إحياء الأفراح، وهذا دفعه للتواصل مع "إخلاص كابوريا" انتصار وحذرها من الاستمرار في تلك المهنة، وعرض عليها مبلغًا قدره 3 ملايين جنيه مصري مقابل الابتعاد عن العمل وتعويضها عن سرقته لها في السابق، فوافقت وأخذت المال لمنزلها، لكنها استيقظت في اليوم التالي لتكتشف أن المبلغ قد سُرق.

في ذلك الوقت، وافق "نُصة" عصام السقا على أن يتزوج من "صفاء" شيماء سيف، وتوجه إلى والدها لطلب يدها رسميًا، حيث قرأ الفاتحة معه.

في نهاية الحلقة، التقت "إش إش" بـ "نُصة"، الذي أحضر لها هاتفًا جديدًا ومبلغًا من المال، لمساعدتها في التواصل مع الضابط "معتصم" أحمد عبد الله، الذي يحاول الإيقاع بـ "رجب الجريتلي" من خلالها، إلا أن أحد رجال "رجب" كان يراقبها وأبلغه بالأمر، واختتمت الحلقة بمشهد مثير، حيث دخلت "إش إش" إلى غرفة الفندق التي تقيم بها، ليظهر "رجب" في انتظارها بنظرات غامضة، ويقول لها أنه يريد الحديث معها في أمر ما، مما يوحي بأنه على وشك مواجهتها ومحاسبتها على أمرٍ ما، وتركت تلك الحلقة المشاهدين في ترقب لما سيحدث لاحقًا.

مسلسل إش إش



أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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