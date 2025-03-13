مسلسل إش إش الحلقة 12.. إش إش تعترف لرجب بزواجها السابق وشادية تدبر مكائد جديدة

بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل إش إش بمفاجأة مدوية، وهي زفاف "إش إش" مي عمر على "رجب الجريتلي" ماجد المصري، وهذا تسبب في حدوث صدمة كبيرة لزوجته "شادية" هالة صدقي وابنها "مختار" محمد الشرنوبي.

ما هو ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 12

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 12، لم تستطع شادية السيطرة على أعصابها فور رؤية زوجها رجب وهو يتزوج عليها من إش إش، ورغم محاولات مختار محمد الشرنوبي لتهدئتها، قامت ابلاتصال ب"فرج" طارق النهري شقيق زوجها، وأخبرته أن رجب تزوج من ابنة طليقته "إخلاص كابوريا" انتصار، هذا الخبر أحدث صدمة لفرج، وجعله يتوجه لشقيقه ليعرف منه إذا كانت ابنته "لبنى" ندى موسى تعلم بأن والدتها الحقيقية هي إخلاص كابوريا.

مسلسل إش إش

شعرت لبنى بالانتصار، وقد تباهت أمام فاتن، ابنة شادية، أنها استطاعت التصدي لإش إش وإسكاتها، لكنها تفاجأت عندما علمت من فاتن أن إش إش تزوجت من رجب وهذا سبب صدمة بالنسبة لها.

سأل بوشكاش إدوارد زوجته تيسير كابوريا دينا عما إذا كان رجب يعرف سر إش إش، وهو أنها سبق لها الزواج من شخص آخر، وأخبرها أنه لم يصمت إذا لم يحصل على المال الذي يطلبه.

أما والد إش إش، فقد رفض حضور حفل زفافها، رغم محاولات "نُصة" عصام السقا المستمرة لإقناعه بضرورة الحضور من أجل تلبية رغبة ابنته في تواجده معها في هذا الحدث المهم .

مسلسل إش إش

ومع انتهاء حفل الزفاف، قررت إش إش مصارحة رجب بحقيقة زواجها السابق، لكنها لم تذكر اسم زوجها الأول، لكنت الصدمة الحقيقية جاءت عندما أرسلت شادية رسالة صوتية إلى رجب، كشفت فيها أن إش إش كانت علاقة بابنه مختار، وهذا أصابه بالذهول واختتمت الحلقة على ذلك.



أبطال مسلسل إش إش



مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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