تفاصيل مسلسل إش إش الحلقة 10.. إش إش ترفض عرض مختار للزواج المؤقت

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل إش إش تطورات مثيرة، حيث بدأت المواجهات تشتد بين الشخصيات، مع ازدياد الغموض حول نوايا كل منهم، ولاسيما بين "إش إش"مي عمر و"رجب الجريتلي" ماجد المصري.

ملخص أحداث مسلسل إش إش

الحلقة 10

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة العاشرة استهلت تلك الحلقة بمشهد حاد جمع كل من "إخلاص كابوريا" انتصار و"رجب الجريتلي" ماجد المصري، حيث واجهته بحدة وعبرت عن كراهيتها الشديدة له، بسبب ذكريات الماضي المؤلمة التي حدثت لها بسببه حيث لم تستطع تجاوزها، وتجاهلت تمامًا محاولاته للحديث، وأكدت له أنها لن تسامحه أبدًا.

مسلسل إش إش

كما أشادت إش إش بموقف والدتها، مؤكدة أن ما فعلته معها يصب في مصلحتها، ثم التقت إش إش بضابط المباحث معتصم، وأخبرته أنها تسعى من أجل الانتقام من رجب، فطلب منها أن تعرف له عن موقع مخزن المخدرات الخاص برجب، واتفقا على البقاء على اتصال مستمر لتحقيق أهدافهما.

وبدأت شادية تحاول التقريب بين مختار ولبنى وفي نفس الوقت كان رجب يشك في وجود مؤامرة ضده دبرتها له إش إش ووالدتها، فأجرى اتصالًا ببوشكاش إدوارد ليستطلع الأمر، وبالفعل تحدث بوشكاش مع إش إش وإخلاص، لكن إش إش لم تخبره سوى بما تريد أن يعرفه، افقترح عليه بوشكاش أن يتعاونوا معًا بدلاً من العمل بشكل منفصل.

وعاد بوشكاش لرجب ليخبره أن إش إش لا تخطط لأي شيء، وما حدث كان مجرد صدفة، حيث حاول إقناعه بألا يشك فيها، ثم أعطاه رجب مبلغًا من المال نظير تلك المعلومات.

لمح مختار محمد الشرنوبي بوشكاش عند رجب، لكنه تظاهر بعدم معرفته به، وهذا أثار قلق الأخير، الذي تواصل على الفور مع إش إش وعرض عليها الزواج بشكل مؤقت مقابل مؤخر صداق بقيمة مليون جنيه، وأن يقوم بتطليقها في نفس الوقت إلا أنها رفضت بشدة، وأكدت له أنه لا يمكنها أن تتزوج من رجل ارتبطت به سابقًا في علاقة خاطئة، كما أعادت له خمسة آلاف جنيهاً كان قد أعطاها سابقًا لشقيقتها صفاء شيماء سيف، مؤكدة أن الله سيعوضها برجل أفضل منه.

مسلسل إش إش

كما حاولت لبنى إقناع مختار بالهرب معها لكي تتزوجه بعيدًا عن نفوذ والدها، إلا أنه رفض ذلك بشدة.

استمر رجب الجريتلي في محاولاته للاتصال بإش إش، لكنها تجاهلته في البداية، ثم ردت عليه فور اتصاله بها من رقم آخر، ووافقت على مقابلته، خلال لقاءهما عبر رجب عن شكوكه تجاهها، لكنها أخبرته أن ما فعله بوالدتها يمنعها من الاستمرار معه، ثم تركته وانصرفت، واختتمت الحلقة بذهاب نصة عصام السقا لرجب، لكنه لم ينطق بكلمة واحدة.

أبطال مسلسل إش إش



مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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