موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة السابعة.. وموعد عرض الحلقة الثامنة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل إش إش تطورات شيقة، حيث تواصل الفنانة مي عمر تنفيذ خطتها للانتقام من "مختار" وسط تصاعد الأحداث والتوترات بين الشخصيات.

موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة السابعة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة السابعة وتفاصيل تلك الحلقة، من المقرر إعادتها في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل إش إش خلال شهر رمضان 2025 على قناة MBC مصر في تمام الساعة العاشرة مساءً، كما عرضت أمس على منصة شاهد الإلكترونية، حيث تسبق المنصة التلفزيون وتوفر الحلقات قبل عرضها على الشاشة.

مسلسل إش إش

أحداث مسلسل إش إش الحلقة السابعة

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل إش إش بوصول "إش إش" إلى محل قطع غيار السيارات الخاص ب"رجب الجريتلي"، وفور دخولها له اعترفت له بأنها وقعت في غرامه منذ عام عندما رأته وهو يتشاجر مع شخص ما ويقوم بضربه، لكنها لم تستطع التعبير عن مشاعرها في ذلك الوقت، ورغم اعترافها شعر "رجب" بأن هناك سرًا وراء حديثها، دفعها للحضور إليه الآن.

وفي مشهد آخر، عاد "نُصة" إلى منزله بعد أن طعن "لبنى" بالخطأ، ليجد والدته "تيسير"، ووالده، وخالته "إخلاص"، وابنة خالته "صفاء" قد تعرضوا لاعتداء عنيف، ظن أن ما حدث كان بسببه، لكن والدته أخبرتهم أن "بوشكاش" أخذها لمقابلة "مختار" لطلب المال، وهو ما تسبب في تعرضهم لهذا الاعتداء.

اعترف "نُصة" لعائلته بأنه كان ينوي طعن "مختار" انتقامًا لـ"إش إش"، لكنه أصاب "لبنى" بالخطأ، فغضبت خالته منه، وطلبت منه عدم تعريض حياته للخطر، وأن يتزوج "إش إش" ليستر عليها بعد ما فعله "مختار" بها، إلا أن "إش إش" رفضت الفكرة، مما أدى إلى غضب والدتها منها.

كما صارحت "صفاء" شقيقتها "إش إش" بحبها لـ"نُصة"، وشعورها بالحزن لرغبته في الزواج منها، فطمأنتها "إش إش" وأكدت لها أن هذا الزواج لن يتم، ووعدتها بمحاولة التقريب بينهما.

مسلسل إش إش

لجأ "نُصة" ل "صفاء" وأقنعها بزيارة "لبنى" في المستشفى، فوافقت، لكنها أثناء تواجدها هناك رأتها "شادية" و"مختار".

بعد لقاء "إش إش" و"رجب الجريتلي"، كلف الأخير "عبد العاطي" إيهاب فهمي بالبحث عنها، لكن "عبد العاطي" بدوره ذهب إلى "شادية" و"مختار" وأخبرهما أن "رجب" يبحث عن "إش إش"، ما جعلهما يظنان أنه عرف بما فعله ابنه بها.

وبهدف العثور عليها، لجأ "رجب الجريتلي" إلى متعهد حفلات لكي يبحث له عنها، وقدم له الأخير صورًا لثلاث سيدات يحملن نفس الاسم، لكن "إش إش" لم تكن بينهن، ما جعله يفشل في العثور عليها.

في الوقت ذاته، وافقت "إش إش" على عرض "مكرم شخاليل" للرقص في حفل زفاف ابن أحد رجال الأعمال في مجال قطع غيار السيارات، لكنها لم تعتبره مجرد عمل، بل فرصة أخرى لتنفيذ خطتها الانتقامية.

وانتهت الحلقة بلحظة حاسمة، حيث ظهر "رجب الجريتلي" فجأة في الحفل، ليجد "إش إش" ترقص على المسرح.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش، يشارك في بطولته مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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