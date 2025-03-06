موعد إعادة عرض مسلسل إش إش والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2025

يعرض مسلسل إش إش على عدد من القنوات خلال الموسم الرمضاني 2025، حيث يعد مسلسل إش إش من أبرز الأعمال الدرامية التي يتبعها المشاهدين نظراً للأحداث المشوقة التي تشهدها كل حلقة منذ عرض العمل.





ويرصد لكم موقع الموجز مواعيد عرض مسلسل إش إش الذي يعرض في رمضان 2025 والقنوات الناقلة.





مواعيد عرض مسلسل إش إش

ويعرض مسلسل إش إش من بطولة مي عمر خلال شهر رمضان 2025، على شاشة قناة MBC مصر الساعة 10 مساء والإعادة 3 مساء، وكما يعرض أيضا الساعة 10 مساء على قناة دراما.

قنوات عرض مسلسل إش إش

ومن المقرر عرض مسلسل إش إش خلال شهر رمضان 2025، على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، وقناة دراما، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد.





قائمة أبطال مسلسل إش إش



ومسلسل إش إش، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، وإيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

قصة مسلسل إش إش



و​​مسلسل إش إش، تدور أحداثه حول مي عمر التي تجسد شخصية اسمها إش إش، وهي تعمل راقصة درجة ثالثة وتواجه العدد من التحديات والصراعات، وكما توضع مي عمر في صراعات مع عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.





عدد حلقات مسلسل إش إش





ومسلسل إش إش تدور أحداثه في إيطار تشويقي اجتماعي على مدار الـ30 حلقة، حيث يستمر عرضه خلال شهر رمضان 2025.

كواليس مسلسل إش إش

وانتهى المخرج محمد سامي من تصوير مشاهد مسلسل إش إش منذ عددة أشعر،، حيث شارك صورًا من موقع التصوير عبر حسابه على إنستجرام، معلقًا: "من تصوير مسلسل إش إش للنجمة مي عمر، رمضان 2025 إن شاء الله، على MBC، هيكون بإذن الله أقوى مسلسلاتي". ​​

وفي إحدى المشاهد، تم تصوير فرح شعبي تحييه الراقصة إش إش، التي تجسدها مي عمر، حيث استعان المخرج بعشرات المجاميع لتصوير هذا المشهد المهم. ​​

كما ظهر الفنان ماجد المصري في كواليس المسلسل بلوك جديد، حيث ظهر أصلع، وهو ما أثار اهتمام الجمهور حول دوره في العمل. ​​



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