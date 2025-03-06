تفاصيل مسلسل إش إش الحلقة السادسة.. نصة يخطط للاعتداء على مختار ولكن الأمور تتعقد

في الحلقة السادسة من مسلسل إش إش، شهدت الأحداث تصاعدًا دراميًا مثيرًا مع تفاقم الأزمة التي تمر بها "إش إش" ومحاولاتها المتعددة للهرب من المأزق الذي وقعت فيه.

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة السادسة

ويرصد موقع الموجز، في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة السادسة، قبل ساعات قليلة من عرضها على قناة Mbc مصر، بدأت الحلقة بمساعدة إخلاص كابوريا انتصار لابنتها إش إش مي عمر، حيث ذهبت معها لمنزل مختار محمد الشرنوبي وهناك فتحت لها شادية هالة صدقي الباب، واستغربت من زيارتهما لها، وأخبرتها إش إش أن ابنها مختار أخذ شرفها بعقد قران مزور، لكن الأخيرة لم تقدم أي دعم لها بل سخرت منهما، وهذا زاد من الإحباط واليأس لديهما، لكن إش إش أقسمت على الانتقام من ابنها نتيجة ما فعله معها.

مسلسل إش إش

قررت إخلاص بعد فشلها في إجبار مختار على الزواج من ابنتها بشكل رسمي أن تزوج "إش إش" لابن خالتها "نصة" على أمل أن يكون ذلك الحل المناسب في انقاذ شرف ابنتها، لكن "إش إش" رفضت تلك الفكرة بشدة وأكدت على عدم رغبتها في الزواج به لأنها تعتبره بمثابة شقيقها.

استطاعت "صفاء" شيماء سيف أن تقنع شقيقتها "إش إش" بقبول عرض المال الذي عرضه عليها مختار لحل تلك المشكلة، لكن الأخير رفض إعطاءهما أي شيء، واكتفى بإعطاء صفاء مبلغًا قدره خمسة آلاف جنيهاً فقط، وخلال مغادرتهما ورشة السيارات التي يعمل فيها مختار، لمحت "إش إش" "رجب الجريتلي" ماجد المصري، وهذا أثار في ذهنها فكرة جديدة قد تكون بداية لخطة انتقامية.

قرر "نصة" عصام السقا الانتقام من "مختار" بنفسه، فخطط للاعتداء عليه باستخدام سكين دون الكشف عن هويته، أما "بوشكاش" إدوار، فأراد استغل الوضع لصالحه، حيث ذهب إلى"مختار" وأخبره أنه نجح في تسوية الأمور مع "إش إش"، وطلب منه الحصول على مكافأة مالية، لكن مختار أخل اتفاقه معه وأرسل إليه مجموعة من البلطجية الذين قاموا بالاعتداء بالضرب عليه وعلى أفراد عائلة إش إش.

مسلسل إش إش

وفي ذلك الوقت كان نصة ينفذ فيه خطته، فوقع في خطأ فادح حيث أصاب لبنى ندى موسى بدلًا من مختار، واختتمت الحلقة بذهاب "إش إش" لمحل رجب الجريتلي، وهي تحمل في ذهنها خطة لم تكشف عنها بعد.

مواعيد عرض مسلسل إش إش

يعرض مسلسل إش إش على قناة MBC مصر يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة الحلقة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، كما يعرض أيضاً على منصة شاهد الإلكترونية.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضاً:

تفاصيل مسلسل إش إش الحلقة الرابعة.. علاقة إش إش السرية تضعها في ورطة كبيرة

مسلسل إش إش الحلقة 2.. أسرار من الماضي تُكشف وتقلب الأحداث