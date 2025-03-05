كام عدد حلقات مسلسل إش إش.. وتفاصيل الحلقة الخامسة قبل عرضها

حقق مسلسل إش إش نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، ونجح العمل في تصدر تريند جوجل، بسبب أحداثه الشيقة وأداء أبطاله، ويبحث عدد كبير من الجمهور حاليًا لمعرفة عدد حلقاته.

عدد حلقات مسلسل إش إش

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، عدد حلقات مسلسل إش إش، المسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.

مسلسل إش إش

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة الخامسة

وعرضت منصة شاهد الإلكترونية أمس الحلقة الخامسة من مسلسل إش إش،ومن المقرر عرضها اليوم على قناة mbc مصر، ودارت أحداث تلك الحلقة حول مراقبة "بوشكاش"إدوارد لإش إش مي عمر ورؤيته لها وهي ذاهبة لمنزل "مختار" محمد الشرنوبي، وانتظر حتى دخولها إليه، وقام باقتحام د منزله، وسألها عن سبب تواجدها عنده مما دفعها تعترف بزواجهما السري منه، وأخبرته أنها تزوجته قبل يوم واحد، وقدمت له قسيمة الزواج كدليل على كلامها.

وأنكر مختار زواجهما، وأخبرها أن تلك القسيمة مزورة، واتهم إش إش بأنها تبتزه وحذرها من الحديث عن علاقتها به، وطردهما من منزله.

عادت إش إش وبوشكاش إلى منزلها، وهناك واجهت توبيخًا من والدتها إخلاص انتصار وخالتها دينا وابن خالتها نصة عصام السقا، الذين عاتبوها على ما فعلته وعلى زواجها السري من مختار.

ودفع هذا إش إش للذهاب لوالدها، لكي تستنجد به في الحصول على حقها، وبالفعل ذهب معها لورشة مختار وهناك قابلت خال مختار، عبدالعاطي ـ إيهاب فهمي، الذي أدعى أنه المأذون لعقد قرانها على ابن أخته شادية، واتفق معه عبد العاطي على أن يقنع مختار بحل تلك المشكلة حتى لا تصاب إش إش بضرر، لأن الأمر إذا وصل لوالده ووالدته فلن تصل إش إش لشئ مثلما حدث مع والدتها في السابق، عرض مختار حل للمشكلة وهو إعطاء إش إش مليون جنيه مقابل صمتها، لكنها رفضت عرضه بشدة، وصممت على استعادة حقها.

وذهبت إش إش لمنزل مختار، وفتحت لها والدته شادية هالة صدقي الباب، واختتمت الحلقة على ذلك.

مسلسل إش إش

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا ، إيهاب فهمي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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