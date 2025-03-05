موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة الرابعة .. وملخص أحداثها

يعد مسلسل إش إش من أبرز الأعمال الدرامية التي تُعرض خلال شهر رمضان 2025، حيث استطاع أن يجذب أنظار المشاهدين منذ حلقاته الأولى بفضل أحداثه المشوقة وأداء أبطاله المتميز.

موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة الرابعة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة الرابعة وتفاصيل تلك الحلقة،

من المقرر إعادتها في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض الحلقة الخامسة من مسلسل إش إش خلال شهر رمضان 2025 على قناة MBC مصر في تمام الساعة العاشرة مساءً، كما عرضت أمس على منصة شاهد الإلكترونية، حيث تسبق المنصة التلفزيون وتوفر الحلقات قبل عرضها على الشاشة.

مسلسل إش إش

أحداث مسلسل إش إش الحلقة الرابعة

دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل إش إش، بقضاء شروق الشهيرة بـ"إش إش"، ليلة مع زوجها مختار، بعد زواجها منه بشكل سري، ثم عادت سريعًا لمنزلها لكي لا يشك أحدا في أمرها، كما فجر "بوشكاش" إدوارد مفاجأة لعائلة إش إش، وهي أن إش إش وشقيقتها "صفاء" شيماء سيف تعملان في الدعارة، وهذا جعل إخلاص تتصل كثيراً بابنتها وسط حالة من الغضب والقلق، وقامت بضرب صفاء وحاول عصام السقا تهدئة إخلاص وأخبرها أن والده يتهمهم بالكذب وأنهم من المستحيل أن يفعلوا ذلك.

وبعد عودة إش إش للمنزل، دارت مواجهة عنيفة مع والدتها، إلا أنها حاولت الدفاع عن نفسها، لكن مكرم شخاليل علاء مرسي، أخبرهم أن إش إش وصفاء قامتا بفقرة راقصة في إحدى حفلات الأثرياء مقابل عشرين ألف جنيهاً، عاتب والد "لبنى" على تجنيدها رجلا من رجاله لنقل أخبار مختار لها، كما تحدثت والدة مختار هالة صدقي مع نجلها مختار عن علاقته مع لبنى فطلب منها أن تكتفي بالأموال التي تسرقها من زوجها رجب الجرتلي ماجد المصري بدون علمه فسألته عن كيفية اكتشافه لهذا الأمر فأخبرها أنه هو الآخر يسرقه، ثم سألها عن حقيقة إذا كانت لبنى ليست ابنة حميدة كما أخبرته شقيقته فأخبرته كذبا أنها ابنتها وأخبرته أن ما يهمه هو أموال فرج، وسألته عن علاقته بإش إش فاستغرب من معرفتها بهذا الأمر فأخبرته أن لبنى أرسلت شخصاً وراءه لمراقبته.

أحست "إش إش" وشقيقتها صفاء بحزن عميق نتيجة شكوك والدتهما فيهما، وتحدثت انتصار مع ابنتها إش إش، وروت لها عن قصتها مع شادية ومختار وفرح الجريتلي، وسألتها بعد ذلك عما إذا كان يجوز لها أن تستمر في علاقتها مع مختار، فأجابتها إش إش بأنه لا يجوز.

مسلسل إش إش

قامت شادية بصفه ابنتها بالقلم نتيجة إفصاح أمر لبنى، كما تحدثت دينا مع زوجها بوشكاش وأخبرته أن شادية هالة صدقي جاءت لمنزلهم وأن إش إش على علاقة بابنها مختار، واتصلت شقيقة مختار بإش إش وحذرتها من شقيقها مختار لكونه على علاقات متعددة بالنساء، وأخبرت إش إش شقيقتها صفاء بزواجها السري من مختار، وهذا أصاب صفاء بصدمة وحيرة حول مستقبل شقيقتها، ولكن الأمور اتخذت منعطفًا أخطر عندما خرجت إش إش من المنزل ووجدت الشرطة في انتظارها، وتم القبض عليها نتيجة علاقتها بمختار، وأثناء استجوابها، اعترفت إش إش بزواجها السري منه، فكشف لها الضابط أن مختار تاجر مخدرات، وساومها على التعاون معه نظير عدم فضح زواجهما، قبل إخبارها بأنه سيتواصل معها لاحقًا.

اتجهت إش إش لمنزل مختار لكي تواجهه بالحقيقة، وخلال تواجدها عنده وصل بوشكاش، وسأله عن سبب وجودها معه، واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة كوكبة من النجوم، وهم مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا، وغيرهم، العمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

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