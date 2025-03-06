مواعيد إعادة عرض مسلسل إش إش بطولة مي عمر في رمضان 2025

يترقب المشاهدون عرض مسلسل "إش إش" خلال الموسم الرمضاني لعام 2025، وهو العمل الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ويجمع بين الدراما والتشويق في إطار اجتماعي مميز.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

يُعرض المسلسل يوميًا على قناة MBC مصر في تمام الساعة 10:00 مساءً، مع عدة إعادات عبر القنوات التابعة لمجموعة MBC، حيث تأتي المواعيد على النحو التالي:

إعادة على MBC مصر: الساعة 3:00 عصرًا@@إعادة على MBC مصر 2: الساعة 1:00 بعد منتصف الليل

إعادة على MBC مصر دراما: الساعة 4:00 عصرًا و9:00 مساءً

قصة مسلسل "إش إش" وأحداثه

تدور أحداث المسلسل حول راقصة شعبية من الدرجة الثالثة تحلم بالشهرة والثروة، إلا أن رحلتها مليئة بالصراعات والمواجهات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب. تجد البطلة نفسها في دوامة من المشاكل بسبب طموحاتها الكبيرة، خاصة بعد دخول شخصيات مؤثرة في حياتها، حيث يقع في حبها كل من:

ماجد المصري الذي يجسد شخصية المعلم رجب الجرتلي، وهو رجل ذو نفوذ في الوسط الشعبي محمد الشرنوبي الذي يلعب دور شاب آخر يكن لها مشاعر الحب، مما يجعلها في حالة من التردد والارتباك.

أبطال العمل والمشاركون في المسلسل

يضم مسلسل "إش إش" مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب مي عمر، ومنهم:ماجد المصري،هالة صدقي،شيماء سيف،إدوارد،انتصار،وعدد من الفنانين الآخرين، في عمل درامي يمتد على مدار 30 حلقة.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، والذي يقدم رؤية درامية مختلفة تسلط الضوء على واقع الراقصات الشعبيات وكواليس هذا العالم المليء بالتحديات والمنافسة.

التفاعل الجماهيري وتوقعات النجاح

يحظى المسلسل بترقب كبير من قبل المشاهدين، خاصة أنه يجمع بين الدراما والتشويق، ويعتمد على أحداث متشابكة تدور حول الطموح والصراعات العاطفية. كما أن وجود نجوم كبار مثل هالة صدقي وماجد المصري يزيد من قوة العمل وإثارته.

يُنتظر أن يكون المسلسل أحد أبرز الأعمال الرمضانية هذا العام، نظرًا للقصة المشوقة والأداء المنتظر من أبطاله. تابعوا "إش إش" يوميًا لمعرفة كيف ستتطور الأحداث وما المصير الذي ينتظر البطلة في رحلتها نحو النجومية.

اقرأ أيضاً:

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل قلبي ومفتاحه يفتح ملف عالم الجريمة والمال

قائمة مسلسلات رمضان 2025 لنجوم الدراما ومواعيد العرض والقنوات الناقلة