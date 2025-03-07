موعد إعادة عرض مسلسل إش إش.. الحلقة السادسة وملخص أحداثها

عرضت الحلقة السادسة من مسلسل إش إش، الذي يتم عرضه ضمن موسم سباق مسلسلات رمضان 2025، بطولة مي عمر، حيث تصاعدت الأحداث في أولى حلقات العمل.

يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إش إش ومواعيد إعادة عرضه خلال السطور التالية.



مواعيد إعادة عرض مسلسل إش إش

يُعرض مسلسل إش إش بطولة مي عمر خلال شهر رمضان 2025 على عدة قنوات، وفيما يلي مواعيد العرض والإعادة حسب التوقيت المحلي لمصر، تعرض على قناة MBC مصر في الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة في الساعة الثالثة عصرً، وعلى قناة MBC مصر 2، العرض الأول في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل

كما يعرض العمل على قناة MBC دراما العرض الأول في الساعة الخامسة مساءً.



مسلسل إش إش

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إش إش

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل إش إش تطورات درامية حافلة، حيث توجهت "إش إش" (مي عمر) برفقة والدتها (انتصار) إلى والدة محمد الشرنوبي (هالة صدقي) التي استقبلتهما بشماتة بعد تلاعب ابنها بعقد زواج مزيف لـ"إش إش" ولم تكتفي بذلك، بل قامت بتهديدهما وطردهما من منزلها.

من جهة أخرى، حاولت شيماء سيف إقناع شقيقتها "إش إش" بقبول عرض الشرنوبي الذي اقترح منحها مليون جنيه، لكن عندما طالبوه بالمبلغ رفض إذلالهم، مما زاد من أزمتهما.

بعد هذا الموقف، أصرّت والدة "إش إش" على أن تتزوج ابنة خالتها "نصه" (عصام السقا) حفاظًا على سمعتها، إلا أن "إش إش" اتفقت معه على التظاهر بالموافقة فقط، نظرًا لاعتباره شقيقها.

ومع تصاعد التوتر، قرر "نصه" الانتقام لها، لكن الأمور خرجت عن السيطرة عندما طعن خطيبة الشرنوبي (ندى موسى) بالسكين عن طريق الخطأ، في تطور صادم للأحداث.





قائمة أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، وإيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل إش إش

أحداث ​مسلسل إش إش

تدور أحداث ​مسلسل إش إش، حول مي عمر التي تجسد شخصية اسمها إش إش، وهي تعمل راقصة درجة ثالثة وتواجه العدد من التحديات والصراعات، وكما توضع مي عمر في صراعات مع عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.



قنوات عرض مسلسل إش إش

يعرض مسلسل إش إش خلال شهر رمضان 2025، على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد.

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