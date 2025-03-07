تفاصيل أحداث مسلسل إش إش الحلقة السادسة.. مي عمر تعترف بحبها لـالجرتيلي

عرضت الحلقة السادسة من مسلسل إش إش بطولة مي عمر، حيث شهدت الحلقة العديد من للأحداث المشوقة والمثيرة بدأت بمواجه حادة بين إش إش وولدتها وشادية والدته مختار.



ويرصد لكم موقع الموجز تفاصيل أحداث الحلقة السادسة من مسلسل إش إش الذي يعرض في رمضان 2025 والقنوات الناقلة.

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل إش إش

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل إش إش بزيارة شروق التي تؤدي دورها مي عمر إلى رجب الجريتلي التي يؤدي دوره ماجد المصري وذلك ضمن خطتها للانتقام من مختار الذي لعب عليها بزواج مزيف.



وقامت إش إش بتأليف حوار وهمي حيث أوهمت به الجريتلي بأنها له مشاعر حب بدأت منذ عام الماضي حيث أخبرته أنها شاهدته في خناقة بمنطقة بولاق، مما جعل الجريتلي ينبهر بذكائها الحاد.



واعترفت صفاء بغيرتها الشديدة من إش إش، كما كشفت عن حبها لـ نصة، رغم علمها بحب لأختها، وإش إش وعدتها بأنها لن تتزوج النصة وسوف تقوم بعمل خطة لزواج صفاء به.

وكما قام النصة التي يؤدي دوره أحمد السقا، بطعن لبنى خطيبة مختار بالغلط حيث كان يريد قتل مختار بدل منها بعدما لعب على ابنة خالته بزواج غير رسمي.





مواعيد عرض مسلسل إش إش

ويعرض مسلسل إش إش من بطولة مي عمر خلال شهر رمضان 2025، على شاشة قناة MBC مصر الساعة 10 مساء والإعادة 3 مساء، وكما يعرض أيضا الساعة 10 مساء على قناة دراما.

قنوات عرض مسلسل إش إش

ومن المقرر عرض مسلسل إش إش خلال شهر رمضان 2025، على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، وقناة دراما، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد.





قائمة أبطال مسلسل إش إش



ومسلسل إش إش، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، وإيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

قصة مسلسل إش إش



و​​مسلسل إش إش، تدور أحداثه حول مي عمر التي تجسد شخصية اسمها إش إش، وهي تعمل راقصة درجة ثالثة وتواجه العدد من التحديات والصراعات، وكما توضع مي عمر في صراعات مع عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.



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