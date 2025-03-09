موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة الثامنة.. وملخص أحداثها

تصدر اسم مسلسل إش إش بطولة الفنانة مي عمر تريند محرك البحث جوجل بسبب العديد من التطورات المشوقة التي تناولتها أحداثه، ويبحث عدد كبير من الجمهور حاليًا عن موعد عرض الحلقة التاسعة.

موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة الثامنة



ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة الثامنة وموعد عرض الحلقة التاسعة، من المقرر إعادتها في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل إش إش خلال شهر رمضان 2025 على قناة MBC مصر في تمام الساعة العاشرة مساءً، كما عرضت أمس على منصة شاهد الإلكترونية، حيث تسبق المنصة التلفزيون وتوفر الحلقات قبل عرضها على الشاشة.



أحداث مسلسل إش إش الحلقة الثامنة

جاءت الحلقة الثامنة من مسلسل "إش إش" مليئة بالأحداث المثيرة، حيث بدأت بتواجد "رجب الجريتلي"ماجد المصري في حفل الزفاف الذي كانت "إش إش" مي عمر تقدم فيه فقرة راقصة.

وعقب انتهاء الحفل، طلب "رجب الجريتلي" لقاء "إش إش" للتحدث معها، وأصر حينها على لقائها في أحد المطاعم لكي يفهم دوافعها الحقيقية وما الذي تريده منه، واتفقت معه على ذهابها للمطعم صباح اليوم التالي.

مسلسل إش إش

تعرضت "صفاء" شيماء سيف لاعتداء من قِبَل "مختار" محمد الشرنوبي ووالدته "شادية" هالة صدقي بعدما وجدتها تسأل عن "لبنى" ندى موسى، كما حاولوا إجبارها على الاعتراف، لكنها رفضت الكشف عن السبب إلى أن وصلت والدتها "إخلاص كابوريا" انتصار، وأنقذتها منهم، حيث أخبرت "شادية" هالة صدقي بأنها لن تجعل أحدا من عائلتها يقترب منهم مجددًا.

اكتشف "فرج" طارق النهري، والد "لبنى"، أن شخصًا ما كان يسأل عن ابنته، وسرعان ما شك في أن "مختار" ووالدته وراء ما حدث لابنته، ودفعه ذلك إلى مواجهة "رجب الجريتلي" مباشرة وإبلاغه بأنه فسخ خطبة ابنته من "مختار"، وفور علم "لبنى" بقرار والدها، اتصلت بـ"شادية"، وحاولت الأخيرة إقناعها بأن تتزوج من "مختار" سرًا دون علم والدها.

مسلسل إش إش

علم "بوشكاش" إدوارد من "مكرم شخاليل" علاء مرسي بتحركات "إش إش" ولقاءها برجب الجريتلي، وهذا جعله يضغط على زوجته "تيسير كابوريا" دينا لمعرفة كل ما تقوله "إش إش" لها، في محاولة لكشف خطتها الحقيقية.

واختتمت الحلقة بمشهد قوي جمع بين "رجب الجريتلي" و"إش إش" في أحد المطاعم، حيث فاجئته بطلب الزواج منه مباشرة، ثم كشفت له أنها سبق أن زارت منزله من قبل لتعليم ابنته الرقص، لكن زوجته قامت بطردها، وهذا وضع "رجب" في حالة من الصدمة، لاسيما عندما أدرك أن "إش إش" ابنة "إخلاص كابوريا".

أبطال مسلسل إش إش



مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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