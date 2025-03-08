تفاصيل مسلسل إش إش الحلقة السابعة.. إش إش توافق على عرض مكرم شخاليل وتستغل الفرصة لخدمة مصالحها

استمرت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل إش إش في تقديم المزيد من التطورات المثيرة، فمازالت "إش إش" مي عمر تقوم بتنفيذ خطتها للانتقام من "مختار" محمد الشرنوبي.

تفاصيل مسلسل إش إش الحلقة السابعة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية تفاصيل مسلسل إش إش الحلقة السابعة، بدأت تلك الحلقة بذهاب إش إش لمحل قطع غيار السيارات الذي يمتلكه "رجب الجريتلي" ماجد المصري، بعدما افتعلت حوارا على الموظف الذي يعمل عنده والذي يلعب دوره الفنان ياسر عزت، وبعدما سمح لها بالدخول إليه، أخبرته أنها وقعت في غرامه منذ عاماً بعدما رأته في مشاجرة بأحد الشوارع، لكنها لم تستطع الإفصاح عن مشاعرها في ذلك الوقت، وعلى الرغم من اعترافها بحبها له إلا أن رجب الجريتلي أخبرها أنه يشعر بأن وراءها سرا هو السبب في مجيئها إليه.

مسلسل إش إش



وانتقل المشهد بعد ذلك إلى نُصة" عصام السقا حيث عاد لمنزله بعدما طعن "لبنى" ندى موسى بالخطأ، وتفاجئ بأن والده ووالدته وخالته وابنة خالته صفاء قد تعرضوا لضرب مبرح، واعتقد حينها أنه السبب في ذلك، لكن والدته "تيسير" دينا أخبرتهم بأنها ذهبت برفقة زوجها "بوشكاش" إدوارد لمختار من أجل الحصول على أموال منه، وهذا ما عرضهم للاعتداء.





كما اعترف "نُصة" لخالته "إخلاص" انتصار وابنتها"إش إش" واختها "صفاء" شيماء سيف بأنه كان ينوي طعن "مختار" انتقامًا لـ"إش إش"، لكنه أصاب "لبنى" بالخطأ، فانفعلت عليه خالته وعاتبته على ما فعله وطلبت منه ألا يعرض حياته للخطر لكي يتزوج ابنتها ويستر عليها بعدما انتهك مختار عرضها لكن إش إش اعترضت على كلامها وأخبرتها أنها لن تتزوجه وهذا جعل والدتها تنفعل عليها .

أخبرت "صفاء" شقيقتها "إش إش" بمشاعرها تجاه "نُصة"، وهي أنها تحبه كثيرًا، وأنها تشعر بالحزن لأنه يريد أن يتزوجها، لكن الأخيرة طمئنتها وأكدت لها أن هذا الزواج لن يحدث أبدًا، وأنها سوف تتدخل لكي تقربه منها.

طلب نصة من صفاء أن تذهب إلى المستشفى التي تتواجد بها لبنى، فوافقته على ذلك، وأثناء تواجدها هناك تراها "شادية" هالة صدقي و"مختار" .

مسلسل إش إش

بعد اللقاء الأول بين إش إش ورجب الجريتلي طلب من "عبد العاطي" إيهاب فهمي أن يبحث له عن "إش إش"، لكن الأخير اتجه لشادية وابنها مختار وأخبرهم أن "رجب" يبحث عن "إش إش" فأعتقد الثنائي أنه علم بما فعله نجله معها .

كما لجأ "رجب الجريتلي" لمتعهد حفلات لكي يساعده في العثور على إش إش، حيث أعطاه ثلاثة صور لسيدات يحملن نفس الاسم ولم تكن إش إش واحدة منهم حيث فشل في الوصول إليها.

وافقت "إش إش" على العرض الذي قدمه لها "مكرم شخاليل" علاء مرسي للرقص في حفل زفاف ابن أحد الشخصيات المهمة في مجال قطع غيار السيارات، لكنها تستغل الفرصة ليس فقط للعمل، بل أيضًا لتحقيق مصلحتها الخاصة في خطتها الانتقامية.

واختتمت الحلقة بدخول "رجب الجريتلي" فجأة لحفل الزفاف، ليجد "إش إش" وهي ترقص على المسرح.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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