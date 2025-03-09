عدد حلقات مسلسل إش إش وموعد عرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2025

يترقب جمهور عشاق المسلسلات الرمضانية عدد حلقات مسلسل إش إش بطولة مي عمر، حيث يعد من أبرز الأعمال الدرامية التي يتبعها المشاهدين منذ بداية عرضه في رمضان.



ويرصد لكم موقع الموجز عدد حلقات مسلسل إش إش الذي يعرض في رمضان 2025.

عدد حلقات مسلسل إش إش

ويبحث المشاهدين عن عدد حلقات مسلسل إش إش الذي يعرض في الموسم الرمضاني 2025، ومن المقرر يستمر عرض مسلسل إش إش على مدار الـ30 حلقة، خلال شهر رمضان 2025.





مواعيد عرض مسلسل إش إش

ويعرض مسلسل إش إش من بطولة مي عمر خلال شهر رمضان 2025، على شاشة قناة MBC مصر الساعة 10 مساء والإعادة 3 مساء، وكما يعرض أيضا الساعة 10 مساء على قناة دراما.

قنوات عرض مسلسل إش إش

ويعرض مسلسل إش إش خلال شهر رمضان 2025، على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، وقناة دراما، بالإضافة لعرضه على منصة شاهد.



ملخص الحلقة الثامنة من مسلسل إش إش

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل إش إش بلقاء جمع بين رجب الجريتلي وإش إش عقب انتهاء حفل الزفاف الذي أحياه الفنان محمود الليثي وكانت ترقص فيه إش إش أيضا، وخلال اللقاء تبادلا أرقام الهواتف، والاتفاق على لقاء يجمعهم.

اعترفت إش إش لرجب الجريتلي بحبها وتتمنى الزواج منه في إطار خطتها للانتقام من مختار بعد أن عقد قرانها بعقد زواج مزيف، وكما قالت له أنها كانت تعلم ابنة زوجته الرقص وقالت لزوجته انها ابنة الرقصة إخلاص كابوريا



وكما اعتدى مختار وشادية على صفاء، متهمين بالتورط في إصابة لبنى بجرح خطير، حيث تدخلت إخلاص كابوريا لإنقاذ ابنتها صفاء.

وانهئ والد لبنى شغلة مع شقيقة رجب الجرتيلي وخطوبتة ابنته من مختار، مما قرارت شادية على لبنى تتجوز مختار من خلف والدها.



قائمة أبطال مسلسل إش إش



ومسلسل إش إش، من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، وإيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، عصام السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025.

قصة مسلسل إش إش



و​​مسلسل إش إش، تدور أحداثه حول مي عمر التي تجسد شخصية اسمها إش إش، وهي تعمل راقصة درجة ثالثة وتواجه العدد من التحديات والصراعات، وكما توضع مي عمر في صراعات مع عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يضعها في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.

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