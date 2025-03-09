مسلسل إش إش الحلقة التاسعة.. صفاء تعترف بحبها لنُصة ورجب الجريتلي يقع في غرام إش إش

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل إش إش تطورات درامية مشوقة، حيث بدأت أحداثها بانسحاب "رجب الجريتلي" ماجد المصري من لقاؤه مع "إش إش" مي عمر عقب معرفته بأنها ابنة إخلاص كابوريا "انتصار"، حيث أخبرته أنها جاءت لمنزله لتعليم ابنته الرقص، وأثار هذا غضبه، فسألته عن سبب تغيير ملامح وجهه بعد سماعه اسم والدتها، وأنها أخبرته كذباً بأنها لا تعرف حكايته مع والدتها، لكنه طلب منها أن تعرف تلك الحكاية منها، وتركها وانصرف.

ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة التاسعة

ويرصد موقع الموجز، في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة التاسعة، تحدثت "صفاء" شيماء سيف مع ابن خالتها "نُصة" عصام السقا، عن اعتداء "مختار" محمد الشرنوبي ووالدته عليها، وعاتبته على أنه لم يذهب للانتقام منهم كما فعل مع إش إش، واعترفت له أمام والدتها بمشاعرها تجاهه، وأنها تحبه وترغب في الزواج منه.

مسلسل إش إش

حاولت "تيسير" خالة إش إش (دينا)، أن تعرف منها عما تخطط له، لكنها فشلت في الحصول على أي إجابة واضحة منها، لكن إش إش استغربت من سبب حديث خالتها معها، فأخبرتها الأخيرة أن بوشكاش هو من طلب منها أن تعرف منها عما تفكر وتخبرها به، في الوقت نفسه صارحت إش إش والدتها برفضها الزواج من نُصة حفاظًا على مشاعر شقيقتها صفاء، وطلبت منها مساعدتها لجمع كل المعلومات الممكنة عن رجب الجريتلي بهدف الإيقاع به ضمن خطتها للانتقام، لأنها تنوي الزواج منه .

أحداث مسلسل إش إش الحلقة 9

بدأ رجب الجريتلي سؤال زوجته عن إش إش، وعن كيفية وصولها لهم فأخبرته ابنته أن لبنى هي التي وصلت لها من خلال قيامها بالبحث عن رقم متعهد حفلات يدعى مكرم شخاليل علاء مرسي وأنها تواصلت معه وأعطاها رقم إش إش.

مسلسل إش إش

حاول رجب الجرتلي التواصل مع إش إش، وبالفعل قابلها مرة أخرى يجد نفسه عالقًا في شباكها دون أن يدرك خطتها الحقيقية، واننهت الحلقة بلحظة ذهاب رجب الجريتلي للقاء إخلاص كابوريا، لتبدو الأخيرة في حالة ذهول.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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