يواصل مسلسل إش إش تقديم أحداث مثيرة ومفاجآت تجذب انتباه المتابعين، حيث شهد العمل تطورات جديدة في الحلقة التاسعة منها مواجهة بين "إش إش" مي عمر و"رجب الجريتلي" ماجد المصري.

موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة التاسعة



ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة التاسعة وموعد عرض الحلقة العاشرة، من المقرر إعادتها في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل إش إش خلال شهر رمضان 2025 على قناة MBC مصر في تمام الساعة العاشرة مساءً، كما عرضت أمس على منصة شاهد الإلكترونية، حيث تسبق المنصة التلفزيون وتوفر الحلقات قبل عرضها على الشاشة.

مسلسل إش إش

أحداث مسلسل إش إش الحلقة التاسعة

دارت أحداث مسلسل إش إش الحلقة التاسعة بمواجهة مباشرة بين "إش إش" مي عمر و"رجب الجريتلي" ماجد المصري، انتهت بانسحابه المفاجئ بعد أن اكتشف هويتها الحقيقية وأنها ابنة "إخلاص كابوريا" انتصار، وأخبرها أن عليها معرفة الحكاية كاملة من والدتها.

واجهت "صفاء" شيماء سيف ابن خالتها "نُصة" عصام السقا وعاتبته لعدم الدفاع عنها بعد تعرضها للإهانة على يد "مختار" محمد الشرنوبي ووالدته"شادية" هالة صدقي، لكنها سرعان ما واجهت وصارحت نُصة بمشاعرها تجاهه ورغبتها في الزواج منه،





في محاولة لفهم نوايا "إش إش"، حاولت خالتها "تيسير" دينا استجوابها حول ما تخطط له، لكن الأخيرة لم تفصح عن أي تفاصيل، واستفسرت منها عن سبب اهتمام المفاجئ بها، فأخبرتها بأن "بوشكاش" هو من طلب منها معرفة ما تنوي فعله مع رجب الجريتلي ماجد المصري.

كشفت إش إش لوالدتها عن رفضها الزواج من "نُصة" حفاظًا على مشاعر اختها صفاء، وأكدت لها في الوقت نفسه أنها تخطط للزواج من "رجب الجريتلي" كجزء من انتقامها، وطلبت منها أن تمدها بمعلومات عنه.

مسلسل إش إش

في الوقت ذاته، حاول "رجب الجريتلي" معرفة كيف وصلت "إش إش" لمنزله، فسأل زوجته فكشفت له أن لبنى حصلت على رقمها من متعهد الحفلات "مكرم شخاليل" علاء مرسي، مما دفعه إلى محاولة التواصل مع إش إش من جديد.



التقت إش إش مجددًا بـ"رجب"، الذي يبدأ في الإعجاب بها دون أن يدرك أنها تخطط له خطة محكمة، واختتمت تلك الحلقة بمفاجأة كبرى، حيث قرر "رجب الجريتلي" الذهاب بنفسه لمواجهة "إخلاص كابوريا"، وسرعان ما ظهرت عليها علامات الصدمة عند رؤيته.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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