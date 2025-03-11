موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة العاشرة.. وموعد عرض الحلقة 11

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل إش إش تطورات مثيرة في علاقة "إش إش" مي عمر و"رجب الجريتلي"ماجد المصري، حيث بدأت الأحداث بمواجهة حادة بين "رجب" و"إخلاص كابوريا" انتصار، حيث لم تتمكن الأخيرة من كتم مشاعرها تجاهه، فبمجرد رؤيتها له تذكرت الماضي القاسي الذي مرّت به بسببه، لذا أخبرته لن تسامحه أبدًا، ورفضت الاستماع إلى كلامه وتركته وانصرفت بعدما قامت بتوبيخه على ما فعله معها هو وشقيقه .

موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة العاشرة

ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة العاشرة وموعد عرض الحلقة الحادية عشر، من المقرر إعادتها في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل إش إش خلال شهر رمضان 2025 على قناة MBC مصر في تمام الساعة العاشرة مساءً، كما عرضت أمس على منصة شاهد الإلكترونية، حيث تسبق المنصة التلفزيون وتوفر الحلقات قبل عرضها على الشاشة.

مسلسل إش إش

أبدت إش إش في الحلقة العاشرة إعجابها بموقف والدتها، وأخبرتها أن ما فعلته معه يخدم مصالحها لأن ذلك سوف يبعد شكوكه في تعاونهما ضده، واتجهت إش إش بعد ذلك لمعتصم أحمد عبد الله ضابط المباحث، وأخبرته عن خطتها للانتقام من رجب، فطلب منها أن تساعده في تحديد موقع مخزن المخدرات الخاص به، واتفقا على البقاء على تواصل مستمر من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة.

بدأت شادية تحاول التقريب بين مختار ولبنى، وفي الوقت نفسه بدأ رجب يشك في أن إش إش ووالدتها تخططان شيئًا ضده، لذا قرر أن يتواصل مع بوشكاش إدوارد لمعرفة الحقيقة.

عقب حديثه مع إش إش وإخلاص، عرض بوشكاش أن يتعاون معهم كمجموعة واحدة بدلًا من العمل بشكل منفصل، ثم عاد بوشكاش لرجب ليؤكد له أن إش إش ليست لديها أي نية للتأمر ضدّه مع والدتها وأن ما حدث كان مجرد صدفة.

مسلسل إش إش

ثم رأى مختار بوشكاش عند رجب، لكنه تصرف وكأنه لا يعرفه، وهذا أثار قلقه، لذا تواصل مع إش إش وأخبرها بأنه يرغب في أن يكتب عليها مؤخر صداق كبير قيمته مليون جنيها ثم يطلقها بعد الزواج، لكن إش إش رفضت هذا العرض بشدة، وأخبرته أنها لا يمكنها أن تتزوج من شخص أخطأت معه سابقًا، وأعادت له الخمسة آلاف جنيه التي كان قد أعطاها لشقيقتها صفاء شيماء سيف.

كما حاولت لبنى إقناع مختار بالهرب معها والزواج بعيدًا عن نفوذ والدها، لكنه رفض، واستمر رجب في محاولاته للتواصل مع إش إش، لكنها تجاهلته في البداية، لكن عندما اتصل بها من رقم غريب، وافقت على مقابلته، في اللقاء أعرب رجب عن شكوكه تجاه إش إش، ولكنها واجهته بحقيقة ما فعله مع والدتها، وأكدت له أنه لم يعد بمقدورهما الاستمرار معًا، في نهاية الحلقة ظهر نصة عصام السقا الذي ذهب إلى رجب لكنه لم يتفوه بأي كلمة.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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