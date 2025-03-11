مي عمر تدافع عن مسلسل إش إش وتوضح موقفها من الرقص والأزياء

أكدت الفنانة مي عمر رفضها التام للمشاركة في أي عمل درامي قد يسيء للقيم الأخلاقية أو يهدم العادات المجتمعية، مشددة على أن مسلسلها الجديد "إش إش" لا يحمل أي مشاهد خادشة كما يزعم البعض، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

جاء ذلك خلال لقاء مي عمر في برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة "العربية"، حيث قالت: "أتحدى أي شخص يثبت أن مسلسل "إش إش" يهدم القيم المجتمعية، البعض أخذ فكرة خاطئة بعد مشاهدة البرومو، ولكن عند متابعة الأحداث سيتأكد الجميع من أن هذا الكلام غير صحيح، فالمسلسل يحمل قصة اجتماعية متكاملة ولا يحتوي على أي مشاهد غير لائقة."

الرقص والأزياء في "إش إش" تم تقديمها باحترام

تطرقت مي عمر إلى الجدل المثار حول ظهورها بأزياء ورقصات داخل العمل، موضحة أن هذه العناصر قُدمت بشكل يحترم الجمهور، مضيفة: "الرقص والأزياء الموجودة في المسلسل معمولة باحترام شديد، وطريقة الكلام تتماشى مع طبيعة الشخصية والمهنة التي تجسدها، فهي ليست دكتورة أو مهندسة."

قصة مسلسل "إش إش"

يتناول المسلسل قصة فتاة تُدعى "إش إش"، ورثت عن والدتها الجمال، لكنها تعاني من الفقر، مما يدفعها للعمل كراقصة. خلال الأحداث، تجد نفسها وسط صراعات عائلة الجريتلي، حيث تكشف العديد من الأسرار الغامضة المرتبطة بماضي العائلة.

أبطال العمل وفريق الإنتاج

المسلسل يضم نخبة من النجوم إلى جانب مي عمر، منهم:

ماجد المصري

هالة صدقي

انتصار

إيهاب فهمي

إدوارد

علاء مرسي

شيماء سيف

طارق النهري

عصام السقا

دينا



العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويُعرض حاليًا وسط تفاعل جماهيري واسع.

متابعة حلقات "إش إش" وردود الفعل

أثارت حلقات المسلسل اهتمام المشاهدين، حيث شهدت تطورات درامية مشوقة، مثل صراع البطلة بين الانتقام ومشاعرها في الحلقة العاشرة، واكتشاف ماجد المصري لحقيقة شخصيتها في الحلقة التاسعة. هذه الأحداث جعلت المسلسل حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور انتصار بدون مكياج في أحد المشاهد، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

ختامًا

رغم الجدل المثار حول "إش إش"، تصر مي عمر على أن العمل يقدم قصة درامية قوية دون تجاوزات أخلاقية، مؤكدة احترامها الكامل لقيم المجتمع. ومع تزايد متابعة الجمهور للحلقات، يبقى السؤال: هل ستنجح "إش إش" في إقناع المشاهدين بجودة قصتها بعيدًا عن الانتقادات؟

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