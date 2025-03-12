مسلسل إش إش الحلقة 11.. زواج رجب الجريتلي من إش إش صدمة لشادية ومختار

شهدت الحلقة 11 من مسلسل إش إش تصاعدًا دراميًا كبيرًا، حيث قرر "نصة" عصام السقا مواجهة "المعلم رجب الجريتلي" ليطلب منه أن يبتعد عن ابنة خالته "إش إش" مي عمر، معترفًا بحبه لها، لكن رجب نصحه بأن يكون أكثر قوة في التعامل مع المرأة التي يحبها.

أحداث مسلسل إش إش الحلقة 11

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 11 اتصل "المعلم رجب الجريتلي بإش إش" وحكى لها أن "نصة" جاء إليه وتحدث معه عن علاقته بها، لكنها أكدت له أنها لا تعتبر "نصة" أكثر من أخ لها، هذا دفعها لمواجهة "نصة" وعاتبته على ما فعله مع "رجب"، لكنه أخبرها أنه فعل ذلك من أجل حبه لها، ثم دخلت صفاء شيماء سيف فجأة عليهم في وقت متأخر من الليل، الأمر الذي جعلها تظن أن بينهما علاقة، حاولت "إش إش" الدفاع عن نفسها، لكن "صفاء" لم تصدقها وأهانتها قبل أن تغادر غاضبة لمنزل والدها.

مسلسل إش إش

أحست "إش إش" بالقلق على "صفاء"، لكن والدها الفنان محمد الصاوي طمأنها بأنها معه، في الوقت ذاته اجتمع "المعلم ربيع" بكلٍّ من "المعلم فرج" و"المعلم رجب"، لكن لقاءهما تحول لمواجهة عنيفة حيث أهان "فرج" شقيقه واتهمه بالعقم، وهذا أدى لحدوث مشاجرة بينهما انتهت بقطع علاقتهما تمامًا.

علمت "لبنى" من خلال "فاتن" أن أخيها "مختار" شخص سيئ وله علاقات متعددة مع النساء، وكان وأن علاقته السابقة بـ"إش إش"، انتهت بمشكلة كبيرة، هذا الخبر أثار غضب "لبنى"، لذا توجهت إلى "إش إش" وانفعلت عليها بشدة بسبب علاقتها السابقة بشقيقها، لاسيما أنها تحبه، إلا أن "إش إش" ردت عليها بقوة، وجذبتها من شعرها، وانهالت عليها ضربًا، قبل أن تطردها من منزلها،هذا الأمر دفع "لبنى" للتخطيط للانتقام مما حدث معها، وطلبت من أحد رجال والدها أن يقوم بحرق منزل "إخلاص كابوريا"، لكنه رفض تنفيذ الأمر وأبلغ والدها، الذي أصيب بصدمة عندما عرف أن ابنته كانت تخطط لإيذاء إخلاص والدتها حيث أخفى عليها كونها والدتها.

أبلغ "رجب الجريتلي" ابن زوجته "مختار" برغبته في الزواج من امرأة أخرى، وعندما عرفت والدته "شادية" ذلك من خلال تصنتها على حوارهما، واجهته في المحل، لكنه أكد لها أنه بالفعل ينوي الزواج، ثم تقدم "رجب" رسميًا لطلب يد "إش إش"، وطلب منها إقناع والدتها "إخلاص"، فوافقت على الفور.

مسلسل إش إش

وأقيم حفل الزفاف أمام منزل "شادية"، الأمر الذي شكل صدمة كبيرة لها ولابنها "مختار"، خاصة عندما علما أن العروس هي "إش إش". وانتهت الحلقة على هذه المفاجأة.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضاً:

تفاصيل مسلسل إش إش الحلقة 10.. إش إش ترفض عرض مختار للزواج المؤقت

مسلسل إش إش الحلقة التاسعة.. صفاء تعترف بحبها لنُصة ورجب الجريتلي يقع في غرام إش إش