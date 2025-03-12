شهدت الحلقة 11 من مسلسل إش إش تطورات مشوقة، حيث توجه "نصة" إلى "المعلم رجب الجريتلي" لكي يطلب منه أن يبتعد عن "إش إش" مي عمر، معترفًا بحبه لها، لكن المعلم رجب نصحه بأن يكون أكثر حزمًا في التعامل مع السيدة التي يحبها مستقبلًا.

موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة 11

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد إعادة مسلسل إش إش الحلقة 11 وموعد عرض الحلقة 12، من المقرر إعادتها في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض الحلقة 12 من مسلسل إش إش خلال شهر رمضان 2025 على قناة MBC مصر في تمام الساعة العاشرة مساءً، كما عرضت أمس على منصة شاهد الإلكترونية، حيث تسبق المنصة التلفزيون وتوفر الحلقات قبل عرضها على الشاشة.

مسلسل إش إش



ملخص أحداث مسلسل إش إش الحلقة 11

وفي الحلقة 11 من مسلسل إش إش تواصل رجب الجريتلي مع إش إش عبر الهاتف وأخبرها أن نصة تحدث معه وأخبرها عن علاقته بها، لكنها أخبرته أنه بمثابة شقيقها، وهذا دفعها لمواجهة نصة وسؤاله عن سبب ما فعله، لكنه أخبرها أنه لم يقل شيئًا سوى أنه يحبها، في هذه اللحظة، اقتحمت "صفاء" المكان ورأت "إش إش" وهي جالسة مع "نصة" في منتصف الليل واعتقدت وجود علاقة بينهما، لكن إش إش حاولت أن تدافع عن نفسها لكن الأخيرة أساءت إليها بطريقة قاسية قبل أن تغادر غاضبة لمنزل والدها.

شعرت إش إش بالقلق على صفاء، لكن والدها طمئنها لاحقًا وأخبرها أنها مقيمة عنده، كما استدعى "المعلم ربيع" كلًا من "المعلم فرج" و"المعلم رجب"، ليشهد الاجتماع مواجهة نارية، حيث أهان فرج شقيقه رجب واتهمه بالعقم، وهذا تسبب في حدوث شجار عنيف بينهما انتهت بقطع علاقتهما تمامًا.

كما علمت "لبنى" من خلال "فاتن" أن شقيقها "مختار" رجل سيئ ومرتبط بعلاقات نسائية متعددة، منها علاقتها بإش إش التي انتهت بمشكلة كبيرة، فذهبت لبنى غاضبة إلى إش إش وانفعلت عليها بسبب علاقتها بمختار لأنها تحبه، لكن إش إش ردت عليها بقوة، وجذبتها من شعرها وضربتها وطردتها من منزلها، ودفع ذلك لبنى إلى التخطيط للانتقام منها، فطلبت من أحد رجال والدها أن يقوم بحرق منزل "إخلاص كابوريا"، لكنه رفض تنفيذ الأمر وأبلغ والدها الذي أصيب بالصدمة عندما سمع اسم إخلاص مرتبطًا بابنته نظراً لكونها والدتها.

مسلسل إش إش

وأخبر رجب الجريتلي "مختار"، ابن زوجته، برغبته في الزواج من امرأة أخرى على والدته، وعندما سمعت "شادية" بهذا الأمر، واجهته في اليوم التالي في المحل، ليؤكد لها أنه بالفعل ينوي الزواج، وبالفعل التقى رجب الزواج ب إش إش وطلب يدها رسميًا وطلب منها إقناع والدتها إخلاص، فوافقت إش إش، وأقيم حفل الزفاف أسفل منزل "شادية"، وصدمت شادية ومختار عندما رأون أن العروس هي إش إش، واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش بطولة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبد الله، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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