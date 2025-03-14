أحداث مسلسل إش إش الحلقة 13.. رجب تلاحقه الشكوك حول مي عمر

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل إش إش، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، تصاعدًا في الأحداث مع اشتداد التوتر بين الشخصيات الرئيسية.

في إطار ذلك يرصد الموجز أبرز أحداث الحلقة 13 من مسلسل إش إش خلال السطور التالية.

مسلسل إش إش

أحداث الحلقة 13 من مسلسل إش إش

بدأت الحلقة 13 من مسلسل إش إش، بمواجهة قوية بين رجب، الذي يجسد دوره ماجد المصري، وزوجته إش إش، التي تلعب دورها مي عمر، حيث استجوبها حول علاقتها بمختار، الذي يؤدي شخصيته محمد الشرنوبي ورغم إنكارها لأي ارتباط بينهما، لم يقتنع رجب، ليقرر الاتصال بمختار من هاتف إش إش، لكن الأخير تظاهر بعدم معرفة الرقم، مما زاد من شكوك رجب وأشعل فتيل المواجهة القادمة.

في مشهد آخر، اتجه طارق النهري إلى منزل والدة إش إش، حيث دار بينهما نقاش حاد حول زواج ابنتها من شقيقه.

ومع تصاعد التوتر بينهما، رفضت والدة إش إش تبرير موقفها، وقامت بطرده من المنزل وسط مشاعر الغضب والرفض.

على جانب آخر، حاول محمد الصاوي، والد إش إش، إقناع عصام السقا بالزواج من صفاء، التي تلعب دورها شيماء سيف إلا أن السقا رفض الأمر رغم حبه لها، مطالبًا بمزيد من الوقت للتفكير قبل اتخاذ أي قرار نهائي، مما ترك الصفقة العائلية معلقة حتى إشعار آخر.

في تطور جديد، قرر رجب اصطحاب إش إش لبدء تجهيز منزلهما الجديد في نفس العمارة التي تعيش فيها شادية لكن رغم محاولته تجاوز شكوكه، لم يستطع التخلص من إحساسه بأن هناك سرًا غامضًا في علاقة زوجته بمختار.

ومع نهاية الحلقة، قرر رجب المواجهة بشكل مباشر، في انتظار ردود فعل غير متوقعة قد تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

مسلسل إش إش

أبطال مسلسل إش إش

يضم مسلسل إش إش نخبة من النجوم، على رأسهم مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، إيهاب فهمي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، دينا، علاء مرسي، وعصام السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل إش إش

تدور أحداث المسلسل حول شخصية إش إش، التي تجسدها مي عمر، وهي راقصة درجة ثالثة تواجه تحديات وصراعات متعددة، حيث تجد نفسها في مواجهة عبد العاطي، الذي يسعى لاستغلالها وإجبارها على العمل في أماكن مشبوهة، مما يدفعها إلى الدخول في أزمات قانونية واجتماعية معقدة.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل إش إش

يُعرض المسلسل خلال شهر رمضان 2025 عبر قناة MBC مصر في الساعة الحادية عشرة مساءً، مع إعادة في الساعة الثالثة عصرًا. كما يُعرض على قناة MBC مصر 2 في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

أما على قناة MBC دراما، فيُعرض لأول مرة في الساعة الخامسة مساءً، إلى جانب توفره عبر منصة شاهد لمتابعته في أي وقت.

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