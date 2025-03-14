ماجد المصريّ: إش إش رقم واحد ومي عمر كسبت التحدي بجدارة

وجه الفنان ماجد المصريّ الشكر للجمهور على متابعة مسلسل "إش إش"، الّذي يشارك في بطولته وانطلق عرضه مع بداية شهر رمضان المبارك، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل .

وفي لقاءه مع موقع "بصراحة" اللبناني مع الإعلامي أحمد عزالدين، أكّد "المصريّ" أنّ المسلسل لا تدور قصّته حول الرّقص، بل هو قصّة دراميّة ضمن هذا العالم، مشيدًا بأداء الممثّلة مي عمر الّتي وصفها بالمبهرة والّتي قدّمت الدّراما في المسلسل بأداء محترف.

كما أشاد "المصريّ" باحترافيّة المخرج محمّد سامي الّذي عاد للتّعاون معه بعد عشر سنوات من لقائهما الأخير، واصفًا إيّاه بـ "عشرة العمر"، كاشفًا أنّه لم يتردّد للحظة واحدة عندما هاتفه محمّد سامي وأخبره عن العمل، مؤكّدًا أنّه يثِق بـ "سامي" ثقة عمياء وأنّهما يفهمان بعضهما بنظرات العيون في مواقع التّصوير.



كما شكر "المصريّ" الجمهور على متابعة المسلسل، مؤكّدًا أنّ الحلقات الأخيرة من العمل ستحتوي على مفاجآت خطيرة.

نذكر أنّ مسلسل "إش إش" ما زال يتصدر المراتب الأولى من حيث نسبة المشاهدة خلال شهر رمضان المبارك، خصوصًا بعد أن أخذت الأحداث مسارًا صادمًا ومشوّقًا، بعد أن قرّرت "إش إش" الزّواج من رجب الجربتلي (ماجد المصريّ) والتّعاون مع الشّرطة للإيقاع بعائلة "الجربتلي"، من أجل الانتقام لوالدتها الّتي عانت الظّلم على أيديهم.

ابطال مسلسل اش اش



مسلسل "إش إش" مؤلّف من أربع عشرة حلقة وهو من بطولة مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصريّ، محمّد الشّرنوبي، إنتصار، دينا، إدوارد، طارق النّهري، عصام السّقّا وآخرين. من تأليف محمّد سامي ومهاب طارق وإخراج محمّد سامي.

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